Colectivo vecinal
Veciños de Tirán se renueva con Juan Luis Alonso al frente
Renovación en la Asociación de Veciños de Tirán "O Pegho". Este fin de semana, la veciñanza despidió a la directiva que encabezó durante ocho años la representación de la parroquia ante las instituciones, una etapa que sus integrantes definen como “inolvidable”.
La nueva junta directiva estará presidida por Juan Luis Alonso Piñeiro. Le acompañan Marcos Cordeiro, como vicepresidente; María Teresa Salgueira, como secretaria; y María Núria Bermúdez, como tesorera. Como vocales figuran Iria Fervenza, Luis Chapela, Ana Germade, Orlando Corrales, Miguel Martín, Janet González y Gabriel Ferral.
La directiva saliente expresó su “sentimiento agradecido” por esta etapa al frente de la asociación. “Fueron años de trabajo, aprendizaje, encuentros, retos compartidos y muchos momentos en los que comprobamos la fuerza de una comunidad cuando se une por el bien común”, señalaron. Los ya exdirectivos dieron las gracias “a todas las personas que colaborasteis, participasteis, propusisteis ideas y acompañasteis cada iniciativa”.
La junta saliente también puso en valor el relevo al frente de la entidad, que definió como “renovado, lleno de energía, ilusión y ganas de seguir haciendo crecer este proyecto colectivo”. “La asociación queda en buenas manos, y eso llena de orgullo a la directiva saliente”, concluyeron.
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