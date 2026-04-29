Serafín Docampo hace balance de 13 años del club Dominó Cangas: "Este juego tiene que ser declarado deporte"

Vecino de Aldán afincado en Coiro, Serafín Docampo es un gran activista de Cangas y especialista en mover ficha, ya sea como vecino, como comunero para sacar adelante inversiones o como experto jugador de dominó. Este pasado fin de semana, el club Asociación Recreativa y Deportiva Dominó Cangas-Morrazo, que él preside, celebró la XII edición del Trofeo Open Dominó Concello de Cangas que reunió en el Hotel Las Vegas a 136 personas de ocho clubes de la zona sur de Galicia (Xabre; Chantada, Cerdido-Valdomiño y Moeche (CVM), Sada, Olivo -Vigo, Forcarei, Ponte Caldelas y Cangas).

La alcaldesa, Araceli gestido, entrega del premio a la pareja de O Morrazo integrada por Belarmino González y Luis Núñez. / Santos älvarez

El dominó en Cangas sobrevive gracias a la afición que arrastran personas mayores, pero también al trabajo incansable de Serafín Docampo que mueve Roma con Santiago para la organización de los campeonatos, si bien reconoce que hace falta relevo generacional y que el dominó sea declarado y elevado a la categoría de deporte, como lo ha sido en Murcia o Canarias, en donde se practica a nivel educativo, y está en vías de ser también deporte en Valencia o en Cataluña. "Después del ajedrez, es en donde más cálculo hay que hacer con la cabeza", reconoce el presidente del club de Morrazo, al tiempo que insiste en su demanda de que el dominó tiene que ser deporte y algo para hacer amigos, en el que se juega en pareja y "en el que hay que saber ganar y perder".

La pareja de Ponte Caldelas (a ambos extremos), ganadora del Trofeo. / Santos Álvarez

Muchos de los participantes que juegan los trofeos salvo algunos casos contados de 30 años, tienen de media por encima de los 50, incluso hay jugadores por encima de los 80 y de hasta 90 años. Precisamente en la competición en Cangas se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Dulzura, la jugadora de más edad, de Forcarei, que falleció con 95 años. En el dominó también hay presencia femenina, aunque muy testimonial. En Cangas jugaron este pasado fin de semana una pareja de mujeres de Vigo y otra de Ponte Caldelas.

Presentación del I Trofeo Concello de Cangas; Serafín Docampo (primer término) con José Enrique Sotelo siendo alcalde y el concejal Francisco Soliño, en 2014. / GONZALO NUNEZ

El club cumple este año 13 de vida desde que se constituyó y se federó, aunque al dominó siempre se jugó a nivel de tabernas. Con motivo del aniversario y durante el trofeo de Cangas, se exhibieron los carteles de estos últimos años, cada uno de los cuales, y elaborados por Docampo, con fotografías promocionando rincones y elementos patrimoniales de Cangas (Cabo Home, el litoral, sus letras gigantes, O Facho, el Museo A Mangallona, la playa de Menduiña, el bosque encantado de Aldán o el Muiño de Fausto).

Integrantes del Club Dominó Morrazo en la presentación de 2014. / GONZALO NUNEZ

Para el de este año, el presidente rescató precisamente un dibujo suyo -estudió aparejador- del cruceiro de O Hío a plumilla sobre madera que había realizado para regalar a su hermano. La imagen del I Torneode 2014 fue una vista del frente de Cangas. Docampo recuerda la presentación de aquel primer trofeo en el Concello, cuando era alcalde José Enrique Sotelo (PP), muy aficionado a jugar aunque sin competir y con la presencia de directivos como Manuel Alvariña, Juan José, Rafael González, Rafael Oliveira, Pablo González, Fernando Rodal, José Cordeiro Lemos y José Cordeiro Agulla. Desde entonces ha sido una tradición que los trofeos se presenten en el Concello con los alcaldesa o alcaldesas de turno. En la edición de este año los premios a los seis primeros equipos, consistentes en 250, 150 y 100 euros para los tres primeros, respectivamente; y 80 euros para los tres sigueintes, fueron para el Olivo, seguido de Verdugo Pontecaldelas, CVM, Sada, Morrazo y Chantada. Por parejas vencieron Ramiro Cerdeira y Manuel Gonzariz (Pontecaldelas); Daniel Moreira y Ramiro Araújo (Olivo), Avelino y Quique (Olivo), José Manuel López y Juan González (CVM) y Luis Ferreira y Antonio Domínguez (Olivo). La primera pareja de O Morrazo fue la integrada por Luis Núñez y Belarmino González.

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Una de las mujeres participantes en el Trofeo de dominó de Cangas. / Santos Álvarez

Docampo recuerda que en Cangas empezaron a competir federados integrados en el club de Ponte Caldelas hasta que se creó el propio club de Morrazo. La decisión de competir en Ponte Caldelas se adoptó en una partida en el antiguo bar Escorpio en Cangas, con los hermanos Pablo y Rafael González, del club pontecaldelense. Después vendría el club propio de Cangas con el escudo del municipio y el añadido de una pieza de dominó de As y 5, en alusión a las cinco parroquias del municipio y a los 5 Concellos de O Morrazo. Ese escudo es el que sigue distinguiendo a los de O Morrazo.