Parque Nacional Illas Atlánticas
El retablo de San Xaquín recupera su color original
Una de las obras en marcha en la isla de Ons es la rehabilitación de la capilla de San Xaquín, cuyo presupuesto pasa de 180.000 euros a 270.000 euros
Hace prácticamente un año las consellerías de Medio Ambiente y Cultura anunciaban el ansiado proyecto para la rehabilitación de la capilla original de San Xaquín, con un presupuesto de 180.000 euros. Este asunto formó parte de los temas tratados en la reunión de la Mesa de Ons de este miércoles. Los trabajos aún están en fase de ejecución y su presupuesto se ha disparado hasta los 270.000 euros porque finalmente la obra va a ser más ambiciosa. La intención es que el edificio sirva para acoger más actividades relacionadas con el parque nacional.
Una de las curiosidades expuestas en esta reunión de la Mesa de Ons está relacionada con el retablo. La pieza fue desmontada hace meses para ser restaurada y en este proceso se fueron retirando las diversas capas de pintura que se le fueron aplicando durante los años hasta recuperar su policromía original, que debe datar del mismo momento de inauguración de la capilla, en 1848.
Los trabajos también han permitido desenterrar una parte de la base del retablo, que estaba soterrada debido a que a lo largo de su historia se acometieron obras en el suelo que significaron su recrecido.
La capilla original de San Xaquín está en el lugar de Canexol, en los mismos terrenos que el cementerio, y su construcción data de 1847. Su origen está relacionado con la promesa realizada por el sexto marqués de Valladares, Francisco Javier Martínez de Arce y Enríquez, al arzobispo de Santiago. La advocación a San Xaquín se debe al nombre de la esposa del marqués de Valladares, Joaquina Montenegro Ponte y Hueca y que entonces era la propietaria de la isla de Ons, y de su hijo. Actualmente el templo se encuentra en la Lista Roja de patrimonio amenazado de la asociación Hispania Nostra.
La Mesa de Ons también abordó otros asuntos, como la colaboración con la Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra y con la Consellería de Cultura para poder destinar el faro a usos de carácter cultural.
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