O Rompeolas
Un nuevo chalé para el personal de Urbanismo
Los trabajadores del departamento de Urbanismo de Moaña gozan desde hace unos días de una tranquilidad que desconocían hasta ahora. Y todo ello gracias a una nueva pared y puerta que les permite trabajar en su propio espacio diferenciado. Se puede decir que les construyeron un chalé.
Salta el debate teológico a la mínima en Cangas
Los cangueses son expertos en discutir de las cosas más elevadas. Solo así se explica que, incluso por las mesas de una terraza, el asunto derive en redes sociales en un debate casi teológico sobre si la Iglesia o los negocios particulares tienen más derecho al espacio público. Lo curioso es que las respuestas estándar de ateos y creyentes se plasman exactamente como era de esperar, sin lugar a la sorpresa.
¿Un puente pasado por agua?
A ver si las previsiones fallan y el puente festivo de esta semana no está pasado por agua. Estaría bien poder disfrutar del aire libre.
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