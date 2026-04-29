La Mesa da Sanidade de Moaña vuelve a concentrarse ante la sede de la Xunta en Vigo para reclamar las urgencias

La Mesa da Sanidade de Moaña celebró una reunión a última hora de este miércoles, con el objetivo de volver a endurecer las protestas que encabeza la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) para reclamar el regreso a la villa del servicio de urgencias, centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde marzo de 2020.

Ante la falta de noticias desde la Consellería de Sanidade y desde la Xerencia del área de Vigo sobre cuándo se pondrá en marcha el nuevo centro de salud en los terrenos de Sisalde y, sobre todo, alrededor de la reclamación de que este centro abra ya con las urgencias entre su cartera de servicios, los colectivos que forman parte de la mesa y los integrantes del Gobierno Local acordaron convocar una nueva concentración ante la sede de la Xunta de Galicia en Vigo. Será el miércoles 20 de mayo.

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La Mesa da Sanidade acordó también organizar una manifestación en el mes de junio si no se atienden sus demandas antes. En los próximos días se perfilará esa marcha.