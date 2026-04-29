Moaña y Xunta firman la conformidad para ceder el castro de Domaio y lograr su apertura inminente

El Concello de Moaña y la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) firmaron en la mañana de este miércoles el acta de conformidad de los trabajos de limpieza realizados en el castro de Montealegre, en Domaio. Se trata del último trámite antes de rubricar la cesión del yacimiento al Concello, que prevé abrirlo «lo antes posible» para incorporarlo a su programa de rutas y ponerlo también a disposición de la comunidad educativa. «Aquí hay mucho que estudiar sobre nuestra historia y sobre la historia que nos conecta con otras zonas. Es un ejemplo de una civilización que habitó estas tierras durante nueve siglos, desde el VIII a. C. hasta el I d. C.», señaló la alcaldesa, Leticia Santos, que encabezó la delegación municipal durante la visita.

Por parte de la AXI acudió al acto su directora, María Deza, quien explicó que los trabajos incluyeron el desbroce del entorno, la limpieza, la instalación de la barandilla de seguridad y la reparación de la señalización y de los refugios de la entrada, «tal y como se había acordado con el Concello».

Deza indicó que ambas instituciones, junto con representantes de la Asociación de Veciños Monte Faro de Domaio, comprobaron que se habían cumplido los requisitos solicitados para poder firmar el acta de conformidad. El cambio de titularidad queda, por tanto, pendiente de los últimos trámites administrativos, con el objetivo de que «el castro de Montealegre pueda ser disfrutado por todos los vecinos de Moaña».

La alcaldesa puso en valor el impulso y el trabajo de la Asociación Monte Faro y de la Comunidade de Montes de Domaio para llegar a este momento. Santos recordó que ya desde el desdoblamiento del corredor y su conversión en autovía «se puso de manifiesto la necesidad de recuperar el castro». También rememoró cómo un grupo de vecinos comenzó a organizarse durante las obras de la carretera para conseguir salvar el yacimiento, algo que finalmente se logró con una intervención pionera de la Xunta mediante la ampliación del túnel de Montealegre desde el interior.

«Entre todas las partes conseguimos algo importante: recuperar un bien de gran valor histórico, patrimonial y cultural no solo para Moaña, sino para O Morrazo y para toda Galicia. Nos parece fundamental conservar el patrimonio histórico», afirmó Santos. La regidora reconoció que, después de tantos trámites y esperas, el paso dado este miércoles «es muy especial» para el Concello.

Desde el gobierno local se comprometen a dedicar «una parte importante del presupuesto» al cuidado y mantenimiento del poblado. La alcaldesa avanzó, además, que solicitarán la colaboración de departamentos de la Xunta, como Turismo de Galicia o la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, para cofinanciar parte de esos trabajos, «porque es necesario mantener el bien en buenas condiciones». Santos aseguró que pronto los vecinos podrán conocer de primera mano «lo que nos legaron nuestros antepasados» y apeló a la responsabilidad de la ciudadanía: «Espero que lo respeten mucho y lo cuiden».

El Concello entiende que este patrimonio, junto con otros elementos ya recuperados y mantenidos por la administración local, como la torre medieval de Meira, debe contribuir también a desestacionalizar el turismo en Moaña. La apuesta pasa por atraer visitantes interesados en la cultura, la historia y el patrimonio local.