La Mesa de Ons: inmovilismo y negativa a reconocer a los isleños la propiedad de las casas y compromiso para mejorar el suministro eléctrico

La Mesa de Ons se volvió a reunir este miércoles en la sede del Parque Nacional Illas Atlánticas en Vigo después de diez meses. Un largo tiempo de espera que sin embargo no tuvo reflejo en algunos de los asuntos que más preocupan a los vecinos y que figuraban en el orden del día: el reconocimiento de la propiedad sobre las viviendas y la bonificación del billete de barco. En el primer punto, la Xunta de Galicia se mantiene inamovible en su postura de que la isla es un bien demanial y que no se puede reconocer la titularidad privada de las casas. Todo ello sin trasladar esta cuestión a la asesoría jurídica del gobierno autonómico ni al Consello Consultivo de Galicia, pese a que este era el compromiso después de la mesa celebrada en julio de 2025, según denuncian la asociación de vecinos y representantes del Concello de Bueu. Y en lo que se refiere a la aplicación de descuentos en el billete del barco desde la Xunta aseguraron que están a la espera de recibir información por parte de las navieras acerca del número de isleños y viajes que se realizan a lo largo del año. “Pero nós falamos esta mesma semana coas empresas e o que nos trasladan é que non se puxeron en contacto con elas para nada”, asegura la presidenta vecinal, María José Pérez.

Así, tanto el colectivo vecinal como el gobierno local de Bueu formado por BNG-PSOE y el edil no adscrito Daniel Chapela no dudan a la hora de calificar como “decepcionante” esta Mesa de Ons. Tampoco hubo sorpresas en lo que respecta a la presencia de conselleiros. A pesar de que el acuerdo adoptado por el pleno de Bueu en el que se exigía la convocatoria de este órgano consultivo con la presencia de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y del conselleiro de Cultura, José López Campos, ninguno de los dos estuvo presente. En ausencia de la conselleira la reunión estuvo presidida por la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, a la que los vecinos le reconocieron su talante de diálogo y de marcar pautas de trabajo de cara a la próxima reunión de la Mesa de Ons.

Donde sí parece que hay avances es en la mejora en el suministro eléctrico, que en lo que va de año ya se «cayó» en varias ocasiones. La directora xeral trasladó el compromiso de la Consellería de Medio Ambiente de acometer antes del verano el soterrado de la línea eléctrica hacia el faro y la instalación de un nuevo generador. Sin embargo, se rechazó la petición formulada por los vecinos de elevar de ocho a doce horas el servicio de electricidad (actualmente es de 13.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 00.00 horas). Desde la Xunta aprovecharon para explicar su proyecto para la instalación de paneles fotovoltaicos para garantizar el suministro eléctrico, que está presupuestado en 1,7 millones de euros y para el que se busca financiación por parte de la Unión Europea (UE) y del Estado.

El director conservador del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, José Antonio Fernández Bouzas, y la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, durante la Mesa de Ons. / Marta G. Brea

La Mesa de Ons de este miércoles se abrió con la problemática alrededor de las viviendas, una demanda histórica por parte de los vecinos y del propio Concello de Bueu. Se trata también del asunto en el que las posturas están más alejadas, por lo que después de su debate parecía imposible reconducir la reunión. «Máis alá de remitirse a Lei 5/2001 que establece o réxime de concesións, a Xunta non aporta unha resposta xurídica de por que non sería posible modificar a lei», afirma el alcalde de Bueu, Félix Juncal. El regidor insiste en que no tiene sentido que las viviendas se incluyesen dentro de la declaración del conjunto de la isla de Ons como bien demanial. «As casas nunca estiveron adscritas ao servizo público. Foron construídas, conservadas e rehabilitadas polos propios veciños. E se en Cíes e Sálvora se recoñece a propiedade privada non entendemos porque en Ons non é posible», insiste.

Representantes del Concello de Bueu y de la asociación de vecinos de Ons este miércoles en la reunión de la Mesa de Ons. / Marta G. Brea

La asociación vecinal se mostró claramente disgustada porque entienden que en esta reunión de la Mesa de Ons «quedou claro que nin sequera leron a nosa proposta de modificación da lei». María José Pérez explica que en ese documento se propone reconocer la propiedad de las viviendas a los isleños y que en los casos en los que no fuese posible transmitirlas en herencia de padres a hijos que pasasen a ser de la Administración. «O seu é un non sen argumentos. Agora polo menos parece que van elevar o asunto ao Consello Consultivo», manifiesta la presidenta vecinal.

Una de las valoraciones más duras y contundentes de la Mesa de Ons fue la del concejal Daniel Chapela. «A actitude da Xunta de Galicia foi absolutamente vergoñenta. Asuntos xa comentados hai un ano sen estudar aínda e sen vontade de modificar a lexislación para favorecer a propiedade das vivendas», reprocha.