La Mesa de Ons vuelve a reunirse hoy en Vigo diez meses después

La Mesa de Ons volverá a reunirse este miércoles en Vigo diez meses después del último encuentro. Una reunión en la que se espera que la Xunta de Galicia ofrezca más datos acerca de las reclamaciones de los isleños sobre sus viviendas, la posibilidad de bonificar el billete de barco o los proyectos para mejorar el suministro eléctrico en la isla. El encuentro está convocado para las 11.00 horas en la sede del Parque Nacional Illas Atlánticas, en el edificio Cambón de Vigo.

A este órgano consultivo están convocados representantes políticos de todos los grupos de la corporación de Bueu, la asociación vecinal y responsables de las consellerías de Medio Ambiente y Cultura. La reunión de hoy llega después de que el pleno de Bueu aprobase en el mes de marzo una moción para reprobar la gestión de la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. El promotor de la iniciativa fue el concejal no adscrito Daniel Chapela, que antes de la Mesa de Ons de hoy agradece a la comunidad isleña y a su asociación vecinal «a súa colaboración constante».

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El concejal asegura que sus expectativas «non son moi altas, tendo en conta os precedentes», aunque exige a la Xunta que ponga en marcha la bonificación del billete de barco. En este sentido defiende que el descuento debe asumirlo «en exclusiva» la administración autonómica, al igual que en el transporte por carretera, e insta al alcalde de Bueu, Félix Juncal, a rechazar una hipotética financiación municipal. Chapela también reclama a la portavoz del PP, Elena Estévez, que acuda «como representrante da veciñanza de Bueu e da illa de Ons e non en nome do partido».