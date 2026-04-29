Mayores
Las jornadas intergeneracionales llegan al instituo As Barxas
Moaña
El programa «Encontros Interxeracionais para Contar», impulsado por la concejalía de Benestar de Moaña concluyó esta semana con la visita de usuarios de Afamo a los alumnos de 3º y 4º de ESO del IES As Barxas. Los jóvenes conocieron de primera mano experiencias como los juegos o el paso por la escuela de los mayores.
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