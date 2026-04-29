El Concello de Cangas ya tiene elegidas ocho calles para instalar cámaras a su entrada que regulen el tráfico

El gobierno local de Cangas mantiene la instalación de cámaras fijas con lector de matrículas en el casco vello como fórmula de regular mejor el tráfico, concretamente en al menos una docena de calles. Las cámaras se instalarían en las entradas de esta zona histórica.

El gobierno, tras el asesoramiento de la Policía Local, conviene que las cámaras se deben colocar en la entrada de Eirado do Sinal, calle San José con cruce calle de Aragón, Álvaro Gutián, Valentín Losada, Félix Soage, Eduardo Vincenti y en las escaleras que dan entrada a la calle Alfredo Saralegui. Falta todavía fijar el lugar de alguna cámara más, pero el grueso de la operación es el mencionado con anterioridad.

Este miércoles quedó confirmado en la reunión que mantuvo el gobierno local con la empresa con la que se mantuvo en contacto el Concello para poner en marcha esta iniciativa, ahora muy solicitada por los vecinos, pero de la que hace unos años se huía, e incluso hubo movimientos encaminados a acudir a los tribunales de justicia para que declarara ilegal la colocación de cámaras. Sin embargo, las asociaciones del casco vello de Cangas son ahora las primeras en pedir al Concello que se instalen; eso sí, con el objetivo prioritario de regular el tráfico.

El tripartito tiene dudas. No de la instalación de las cámaras, sino de cómo se va a realizar este proceso. El ejecutivo local se aferraba hasta la fecha a seguir el convenio que tiene la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero según se avanza en esta fórmula surgen las dudas. Esta alternativa acorta el camino, sí, ya que no obliga al Concello de Cangas a tener un presupuesto para sacar el servicio a contratación, basta con adherirse al convenio. Por este sistema, la empresa se quedaría con un porcentaje de la recaudación de las sanciones. Claro que el Concello tiene delegada la gestión y el cobro de las multas en Organismo de Recaudación Local (ORAL) dependiente de la Diputación de Pontevedra.

Pero desde el gobierno local no se descarta comprar directamente las cámaras o licitar, incluso, un alquiler de cámaras. Con estas dos alternativas, se evitaría en engorroso trámite de hacer cuentas con el ORAL, para saber cuáles son las multas impuestas en el casco vello y entregar después a la empresa que ponga en marcha el servicio, un porcentaje de la recaudación. Claro que su puesta en marcha sería más lenta, debido a las tramitaciones.

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El sistema conveniado con la FEMP consiste en que las cámaras registrarían las matrículas de los vehículos que acceden a las calles antes mencionadas, comprobarían que figurarían entre los autorizadas en la base de datos y reportarían la incidencia para su tramitación y multa. La Policía Local contaría también con cámaras en sus vehículos y lectores de mano para registrar tiempos de estacionamiento y sancionar los excesos. En A Illa, donde el Concello de Cangas fue a comprobar cómo funcionaba el servicio, la cuantía de las multas alcanza los 200 euros y se reduce a la mitad en pronto pago.