La CIG llama a movilizarse el 1º de Mayo en Cangas «contra el imperialismo»

La CIG convoca una manifestación en Cangas este viernes, 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. El lema de la central nacionalista es «Contra o imperialismo. Paz e Soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos». La salida de la marcha será desde la Praza do Concello.

Según la CIG los trabajadores deben salir a la calle «este año más que nunca» pues alega que «el capitalismo neoliberal, el imperialismo dirigido por Estados Unidos con la subordinación de la Unión Europea, está apostando por el camino de la guerra para su continuidad». Critica también el aumento del gasto militar de los estados integrados en la OTAN.

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La CIG carga contra el Gobierno de España por su «falta de coherencia» por gritar «No a la guerra» y «aumentar sin parar el gasto militar». Exige, la central sindical, un «verdadero plan de choque para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios».