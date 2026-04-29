El pelotón ciclista de La Vuelta femenina atravesará tramos de la PO-313 en Moaña llenos de baches y con peticiones de arreglo desde hace meses

El pelotón de La Vuelta Femenina iniciará este domingo, 3 de mayo, su primera etapa de la edición de 2026 con salida en Marín y meta en Salvaterra do Miño. Las ciclistas recorrerán todos los municipios de O Morrazo y llegarán a Moaña pasadas las 12.10 horas, procedentes de Cangas por la carretera general PO-551. En la rotonda del Portal do Almacén emprenderán la subida hacia Broullón por la PO-313, para sorpresa de los propios vecinos de la zona, que llevan meses reclamando un arreglo del asfalto. Esta carretera autonómica presenta importantes baches en varios tramos, especialmente a la altura de Quintela, donde hay socavones de gran entidad en sentido ascendente entre el cruce del CEIP de Quintela y el de A Porta do Cego.

Vecinos de la zona y Concello lamentan que se haya programado el paso de la carrera, previsto en este punto sobre las 12.20 horas, sin que antes se acometiese el asfaltado y la reparación del firme que llevan reclamando desde hace tiempo. Confían en que la prueba transcurra sin incidentes, como posibles caídas. En los últimos días pasaron por la zona trabajadores del servicio de Conservación de Estradas, pero los tramos más problemáticos y con el firme más desgastado seguían ayer en un estado muy precario. El paso por Quintela será, de hecho, el inicio del ascenso a un puerto de montaña de nivel 3 en la etapa, que tendrá su meta parcial en el Alto do Cruceiro.

La demanda de mejora de este asfalto es tal que el asunto llegó a tratarse en el pleno de la corporación del mes de diciembre de 2025. Fue planteado a través de una moción por la Asociación de Veciños A Bouza-Quintela, que logró el apoyo unánime de todos los grupos políticos a una petición dirigida a la Axencia Galega de Infraestruturas, en la que se solicitaba el asfaltado de los puntos con mayor desgaste desde el Portal do Almacén hasta la entrada de la autovía.

El colectivo vecinal había tomado esta decisión tras esperar una respuesta de la Administración, a la que ya se había dirigido mediante instancia en octubre de 2024. En aquella moción, los vecinos también solicitaban que se valorase la construcción de una rotonda en la intersección con Lameira y el Camiño do Remorido para mejorar la incorporación en esos cruces, donde aseguran que se producen frenazos y accidentes. Pedían, eso sí, que la rotonda se ejecutase únicamente en caso de no afectar a las viviendas colindantes.

Lo que sí tiene ya en marcha la Xunta es un proyecto para construir una senda peatonal en todos los tramos sin aceras de la PO-313 hasta Broullón. Esta actuación se encuentra actualmente en fase de expropiación de terrenos y de recogida de aportaciones vecinales.