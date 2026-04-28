La Xunta inspecciona los viaductos de la Autovía do Morrazo

Técnicos de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas empezaron ayer una campaña de inspección de todos los viaductos de la Autovía do Morrazo. Con ayuda de una gran grúa desplazada a esta carretera, se repasaron las estructuras. Durante el trabajo en cada viaducto es necesario cortar el carril exterior y canalizar el tráfico por el carril central por precaución, como detectaron ayer los conductores que presenciaron el inicio de estas tareas.

Desde la Xunta explican que, tras la inspección, se determinará si es necesario programar reparaciones en alguno de los viaductos. Para ello sería necesaria una mayor afectación del tráfico.

No en vano, en junio de 2025 se acometió una compleja reparación del viaducto que sortea el río Bouzós, al paso de esta carretera por Coiro. Al ser todavía el tramo de solo un carril para cada sentido, fue necesario desviar durante una jornada y partes de otros dos días todo el tráfico por el centro de Cangas para volver a tomar la autovía desde A Rúa.

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En los últimos años se acometieron distintas reparaciones en la principal arteria de comunicación de O Morrazo como el reciente arreglo del talud de A Xalde, que por culpa de los temporales del invierno se había desplomado sobre una casa. También se ejecutaron trabajos de retirada de especies de árboles pirófitos de ambas márgenes con el objetivo de sustituirlos por árboles autóctonos frondosos y reducir así el riesgo de que un incendio forestal obligue a cortar el tráfico.