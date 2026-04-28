La tormenta y la fuerte tromba de agua provocan inundaciones en zonas de Cangas y Bueu y hunden un tramo de la carretera de Coiro

El mes de abril se despide haciendo honor a ese refrán que dice “en abril, aguas mil”. Después de varios días bajo la amenaza de tormentas que no acababan de materializarse, en la tarde de este martes el cielo descargó una fortísima tromba de agua que provocó numerosas incidencias, sobre todo en Cangas y Bueu. Las grandes acumulaciones por las precipitaciones anegaron el Paseo de Eugenio Sequeiros y el agua llegó a entrar en algunos establecimientos, en el centro cangués; el entorno de la Avenida de Ourense a la altura de los campos del “Kenyata”; o zonas del vial de enlace a la Autovía do Morrazo entre las rotondas del Gordo y la de A Rúa. La tormenta está también detrás de la rotura de una tubería del saneamiento en Coiro, justo delante del colegio de Castrillón, y que provocó el hundimiento de un tramo de la carretera provincial EP-1001. Y una de las imágenes más impactantes se registró en el pabellón deportivo del colegio de San Roque, donde el agua entraba como un verdadero río y casi en forma de catarata por las escaleras de acceso situadas en el graderío.

En Bueu se registraron problemas puntuales en algunos establecimientos de la céntrica calle Pazos Fontenla, aunque en esta ocasión no fue debido a que desbordase del cauce del río Bispo. En este caso el agua rebosó a través del cuarto de baño y anegó una tienda de electrodomésticos, hasta donde se desplazó una patrulla de la Policía Local.

La tormenta comenzó a descargar pasadas las 18.00 horas de este martes y la intensidad de las precipitaciones, que por momentos cayeron en forma de granizo, provocó anegamientos y grandes balsas debido a la imposibilidad de la red de sumideros de absorber tal cantidad de agua. Según los datos de la estación de MeteoGalicia en el puerto de Cangas, durante los momentos de mayor intensidad se llegaron a registrar acumulaciones de lluvia superiores a los 30 litros por metro cuadrado en apenas dos horas. Una cifra muy superior a la contabilizada en Bueu, que según MeteoGalicia no llegó en ningún momento a los 10 litros por metro cuadrado. La Agencia Española de Meteorología (Aemet) había decretado previamente el nivel de alerta amarillo –por momentos llegó a activarse el naranja– y para este miércoles se prevé alerta amarilla de 9.00 a 21.00 horas, con previsión de lluvias y tormentas entre las 13.00 y las 17.00 horas.

Las consecuencias de la tormenta en Cangas y Bueu, donde anegó locales y provocó el hundimiento de un tramo de carretera en Coiro. / Gonzalo Núñez

Una de las incidencias más importantes, sobre todo por sus repercusiones para el tráfico y la seguridad vial, se localizó frente al colegio de Castrillón-Coiro. Allí se detectó la rotura de una tubería del saneamiento, que a su vez provocó un hundimiento de la propia calzada. Hasta el lugar se desplazaron operarios de la UTE Gestión Cangas, Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, Policía Local y la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez. El origen de la incidencia todavía no estaba claro y se manejaban dos hipótesis: un atasco en la propia canalización, que se detectó en las cercanías del lugar donde se hundió la carretera, o bien la caída de un rayo.

Esta situación obligó a adoptar medidas de seguridad, como el vallado del tramo afectado para evitar que los automóviles circulasen por encima mientras se procede a la reparación de la canalización.

La tormenta y la tromba de agua coincidió con un nuevo cierre de 24 horas en el parque comarcal de bomberos de O Morrazo. Las instalaciones permanecieron cerradas desde las 9.00 horas y las fuentes sindicales consultadas confirman que a media tarde, con lo peor del aguacero, el teléfono no paraba de sonar con llamadas procedentes de Cangas y Bueu. En esta ocasión el cierre se debía a la ausencia de una persona y desde el consorcio se optó por desplazar a los otros dos bomberos al parque de O Porriño. «É unha situación que se podía prever. E para esta noite [por esta madrugada] tamén hai previsión de fortes precipitacións», lamentan.