Sexta jornada de huelga en los colegios e institutos, con una movilización en Santiago, y el próximo miércoles 6 de mayo habrá manifestación en Cangas

Miles de docentes y de estudiantes desplazados desde toda Galicia recorrieron este martes las calles del centro de Santiago dentro de la sexta jornada de huelga convocada a lo largo de este curso para exigir un «ensino público e de calidade». Una movilización con una nutrida representación de la comarca de O Morrazo, desde donde salió un autobús completo y numerosos vehículos particulares. Una protesta que tendrá continuidad el próximo miércoles con una manifestación por las calles de Cangas, convocada a nivel comarcal por la CIG, Asambleas Abertas do Ensino Público y las Anpas.

Esta sexta jornada de huelga estaba convocada por los sindicatos CIG y STEG y según los organizadores la marcha de este martes en Santiago reunió a más de 5.000 docentes. La manifestación estaba encabezada por una gran pancarta con el lema «Loitando construímos o ensino público galego» y durante su transcurso se corearon consignas como «Ensino público e de calidade», «Non nos fai gracia tanta burocracia», «Dereitos conquistados non poden ser roubados» o «A profe loitando tamén está ensinando».

La Consellería de Educación cifraba el seguimiento del paro en torno al 8,61% en el conjunto de la comunidad, una cifra que desde la CIG aseguraban que «non é real». En lo que respecta a O Morrazo, desde la CIG reconocen que la participación fue dispar, «pero sen lugar a dúbidas cun bo seguimento», como demuestra la elevada participación en la manifestación de Santiago. La marcha salió desde la alameda compostelana y concluyó delante de la sede de la Xunta, donde una maestra de infantil, otra de primaria, un profesor de secundaria, una orientadora, una profesora de FP, otra de enseñanzas artísticas y una docente sustituta leyeron un manifiesto.

El próximo miércoles 6 de mayo las protestas tendrán continuidad con una serie de convocatorias a nivel comarcal. Una de ellas será en O Morrazo: a las 19.00 horas con salida desde el Concello de Cangas para recorrer el centro de la localidad.

Los convocantes reclaman la recuperación de horas lectivas, un descenso de la ratio de alumnado por aula en todas las etapas educativas, más personal para atender la diversidad y un «plan real» para reducir la burocracia. Desde la Consellería de Educación criticaron esta huelga «fóra de lugar» y se remiten al acuerdo firmado hace unos días con los sindicatos CC.OO, UGT, ANPE y CSIF. Mientras, desde la CIG aseguran que no se le convocó a ningún tipo de negociación. «O que fan é enfadarnos máis. Se realmente teñen algo negociado, e pensado, que o mostren porque queremos ver a letra pequena. Non nos chega con anuncios, queremos un documento», decía la secretaria de la CIG-Ensino, Laura Arroxo.