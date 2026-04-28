Festival en la comarca
RVFV, La Factoría y Buxxi en el V Fuego Fest que unirá generaciones por San Juan en Moaña
El festival junta a algunos de los mejores artistas del momento y a grandes estrellas del reguetón de los 2000 / Los Djs Dumore, Michi y Anxo Silva completan el cartel
Algunos de los grupos y artistas más destacados del reguetón de los 2000, conocido ya popularmente como reguetón antiguo, compartirán escenario en Moaña con nombres que actualmente copan las listas de éxitos. La cita servirá para celebrar la noche de San Juan, una de las más mágicas del año y que, en esta ocasión, precede además a una jornada festiva. Se trata del Fuego Fest, que alcanza su quinta edición. La música comenzará a sonar a las 21.00 horas del martes 23 de junio en un escenario que se instalará en la Alameda de Moaña. El evento, que promete baile hasta la madrugada, contará también con food trucks.
El cartel lo encabeza RVFV, uno de los cantantes de rap latino y reguetón con mayor presencia en el panorama nacional. Su música urbana nació en Almería y, según destacan los organizadores del Fuego Fest, sus canciones alcanzan los 11 millones de oyentes en Spotify. A lo largo de su trayectoria, RVFV ha colaborado con artistas como David Bisbal, la brasileña Anitta u Omar Montes.
Apelando a la nostalgia de muchos aficionados, también actuará La Factoría, el icónico grupo panameño de reguetón y reggae en español formado a finales de los años 90 por DJ Pablito. Conocidos por éxitos como “Perdóname”, junto a Eddy Lover, o “Todavía”, su mezcla de reggae, R&B y hip-hop promete animar al público en Moaña.
Otra de las actuaciones con sabor a los 2000 será la de Buxxi, creador del éxito internacional “Como tú no hay dos”. Su combinación de calipso, reggae y dancehall lo convierte en un artista fácilmente reconocible para el público.
Tres DJs gallegos reconocidos en la música electrónica completan el cartel: Dumore, uno de los DJs urbanos más destacados en España; el cangués DJ Michi; y Anxo Silva.
Las entradas ya están a la venta en la web Fuegofest.es y avanzan a buen ritmo. El aforo está limitado a 4.000 personas y el precio actual se sitúa en torno a los 24 euros.
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