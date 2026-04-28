Los presupuestos de Moaña entrarán en vigor con solo una alegación en contra

Los presupuestos municipales de Moaña para 2026, que por primera vez alcanzan los 15 millones de euros, entrarán en vigor tras su aprobación definitiva, previsiblemente este jueves, en el pleno ordinario del mes de abril. El asunto se incorporará al orden del día por vía de urgencia y este martes por la tarde está prevista la celebración de una comisión especial de cuentas para dictaminar la propuesta. Solo se presentó una alegación, habitual en los últimos años, formulada por un vecino que reclama desde hace tiempo una conexión de agua en un terreno calificado como suelo rural. El gobierno local, del BNG y con mayoría absoluta, prevé rechazarla y aprobar definitivamente las cuentas.

No hubo alegaciones por parte de la oposición, pese a que en el pleno de aprobación inicial tanto PP como PSOE votaron en contra y fueron muy críticos con el documento. Sus principales reparos se centran en la inclusión del crédito para levantar un edificio en Sisalde que contemple un auditorio municipal en las plantas inferiores y diez viviendas de alquiler social en las superiores. Los grupos de la oposición cuestionan el recurso a un préstamo bancario para financiar esta actuación.

En lo que respecta a las inversiones reales, las cuentas de 2026 crecen un 0,90% y alcanzan los 2.815.576,18 euros, a la espera de incorporar la subvención de la Diputación a través del Plan Extra. Mediante este programa, el Concello prevé invertir 1,2 millones de euros en la reforma del cementerio de Trigás. En conjunto, las inversiones representan el 18,68% de la previsión total de gasto municipal.

Entre las actuaciones que ya cuentan con partida propia, la de mayor cuantía es la reforma del campo de fútbol de A Granxa, en Domaio, con 492.702,88 euros procedentes del Plan Extra de Infraestructuras Deportivas de la Diputación, del Plan Máis Provincia y de fondos propios. Entre las mejoras previstas figura la instalación de césped artificial de última generación.