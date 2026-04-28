Pedra Alta en una rotonda

Después de que el gobierno local de Cangas anunciara que la reforma integral de la avenida de Bueu se iba a financiar con remanentes, no con los de este año, no con los del próximo, porque los plazos para hacerlo en este año ya no se podía cumplir al tratarse de una fuerte inversión, algo más de un millón de euros, la Asociación de Vecinos Pedra Alta presentó una moción (tiene que ser llevada a pleno a través de un grupo político para que pueda ser debatida) para la misma obra.

El gobierno local ya anunció que no tenía intención ninguna de llevar esta iniciativa, que ya forma parte de su plan de obras y cuyo proyecto fue ya encargado para realizar la obra el próximo año. El tripartito no olvida. El pasado año quiso realizar la obra con cargo a los remanentes de tesorería (ahorro), pero para ello era necesario que el pleno de Cangas aprobara antes la liquidación de la deuda bancaria, como exige la ley. El gobierno solicitó apoyo a la mencionada asociación para que tratara de convencer al Partido Popular y a Alternativa dos Veciños para que votaran a favor de la liquidación de la deuda, con el fin de destinar el ahorro del Concello a la avenida de Bueu. Pero este colectivo, al menos sus cargos directivos, se desmarcaron de esta estrategia, incluso manifestaron su malestar cuando se les consideró llave en esta situación. Se trata de una obra que está pendiente cuando ya podía haber comenzado si los miembros de este colectivo vecinal hubiesen mostrado verdadera voluntad para realizar la obra.

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Ahora, el colectivo presenta una moción y en ella habla de que resulta imprescindible acometer una remodelación integral de la avenida de Bueu, que no se limite a reparaciones puntuales. Considera, hora, que debe ser una actuación prioritaria, tanto por los motivos de seguridad viaria, como de calidad urbana y que debe formar parte de las inversiones financiadas con subvenciones, convenios con otras instituciones y con fondos propios municipales. Pide el colectivo instar al gobierno a buscar fórmulas de financiación.