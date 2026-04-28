El PP de Moaña reclama la creación de un Valedor dos Veciños

El pleno de la corporación municipal de Moaña de este jueves tendrá como asunto principal la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2026. Además, los grupos de la oposición llevarán a debate varias mociones. El principal grupo de la oposición, el PP, reclamará la aprobación de un Estatuto do Valedor do Veciño que recoja con detalle el sistema de elección de esta figura, así como sus funciones y el protocolo de actuación. Los populares piden al gobierno local que inicie los trámites necesarios para crear el Valedor, con el objetivo de «defender los derechos e intereses de los vecinos de Moaña, tanto a nivel individual como colectivo».

Según el PP, esta figura serviría también para el «control de los actos de la administración local en relación con los administrados», tal y como recoge el Regulamento Veciñal. El grupo reclama, además, un proceso «transparente» que permita a cualquier grupo político o colectivo participar en la propuesta de candidatos.

Los populares recuerdan que la figura del Valedor dos Veciños aparece recogida expresamente en el Regulamento Veciñal, con sus funciones desarrolladas entre los artículos 31 y 36. Se trataría de un órgano unipersonal elegido por el pleno a propuesta de la junta de portavoces. Las propuestas de la persona idónea podrían partir también de algún grupo político o colectivo vecinal.

El reglamento establece que el Valedor no podrá ser representante político, no estará sujeto a mandato imperativo y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad en el desempeño de sus funciones. Conviene recordar que el PP de Moaña lleva tiempo cuestionando el sistema de participación impulsado por el gobierno local a través de los Consellos Veciñais, al considerar que no tiene suficientemente en cuenta a los vecinos que no forman parte de ninguna asociación.

Por su parte, el PSOE presentará una moción para reclamar a la Xunta una evaluación técnica integral del estado de conservación y de las necesidades de todos los centros educativos de Moaña. Los socialistas piden también un plan que detalle las mejoras que se acometerán cada año.

Además, ante el temor a un verano marcado por los incendios, el portavoz socialista, Mario Rodríguez, defenderá otra moción para instar a la Xunta a implantar un operativo «único y profesional» que funcione durante todo el año. El PSOE reclama, asimismo, ampliar la superficie incluida bajo la protección de las franjas secundarias de gestión de la biomasa.