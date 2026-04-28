Moaña se adhiere a la Rede de Concellos contra el acoso escolar

El Concello de Moaña aprobó ayer, en Xunta de Goberno Local, la adhesión a la nueva Rede de Concellos contra o acoso escolar, impulsada por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia y por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). La concejala de Servizos Sociais, María Sanluis, explicaba ayer que el acoso escolar es un problema que se sufre a día de hoy y que los pediatras están derivando al Concello a los afectados para entrar en programas como el de prevención del suicidio, ante las esperas de al menos 8 meses para poder obtener una cita de salud mental en la sanidad pública. El programa Moaña Reforza es otra vía de contacto con adolescentes desde el Concello, al ayudar en los estudios a los que jóvenes en riesgo de fracaso escolar.

La edil espera que la nueva red «sea útil y nos proporcione herramientas para luchar contra este problema», recuerda que el acoso escolar, hoy en día, afecta a las víctimas «las 24 horas del día» al seguir tras las clases en las redes sociales. «Ahora mismo el acoso es más sibilino que en generaciones anteriores e incluye situaciones como hacer el vacío a la víctima o poner motes que después se trasladan al mundo digital», apunta la titular de Benestar Social, que pide más inversión en la salud mental de los jóvenes «pues detectamos muchos casos de frustración y de adolescentes que lo están pasando muy mal».

La concejala de Ensino, Dolores Chapela, llevó ayer la adhesión a la nueva red a la junta de gobierno. El objetivo de los impulsores es lograr un entorno escolar «inclusivo y respetuoso, en el que el acoso y el ciberacoso no tengan cabida». La red buscará la «mejora continua» del clima de convivencia en los centros educativos.

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Para ello se fortalecerá la coordinación entre las instituciones para prevenir, detectar y abordar de forma eficaz los casos de acoso. Se establecerá también un seguimiento sistemático de los posibles casos y se ofrecerá apoyo a los centros educativos para gestionar las situaciones de este tipo que se identifiquen.