La Cruz Roja ha atendido a más de 280 personas en situación de vulnerabilidad en su primer año en Cangas

La Cruz Roja ha prestado servicio a más de 280 personas y ha atendido un total de 2.354 consultas en Cangas en su primer año de vida tras la apertura del local en abril de 2025. La organización ha hecho balance de estos 12 meses de actividad en un acto con usuarios de dos obradoiros de mayores y en el que tomaron parte, entre otros, el presidente provincial, Gonzalo Rial; la vicepresidenta, Teresa Álvarez; la coordinadora provincial, María Duran; y la coordinadora de Cangas, Ángela González. La cita también contó con la presencia de representantes de la Asociación de Vecinos Fonte Garrida, con quien se colaboró recientemente en un taller de primeros auxilios.

El eje principal de la labor de Cruz Roja en Cangas en este año se ha centrado fundamentalmente en el ámbito de las personas mayores, con iniciativas destinadas a la promoción del envejecimiento activo, la prevención de la soledad no deseada, el mantenimiento de la autonomía personal y la reducción de la brecha digital, entre otras. En total, más de una veintena de personas mayores han participado en actividades de grupo de estimulación cognitiva y adquisición de hábitos saludables, además de otras tantas que se han dado de alta en el servicio de teleasistencia.

Otro de los pilares del trabajo de la organización en su nueva sede ha sido la atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad, con acciones como el apoyo a sectores como las familias, los desempleados de larga duración o con cargas familiares, los jóvenes sin oportunidades laborales o mayores en situación de riesgo. En esta línea se ha facilitado ayuda para cubrir las necesidades más básicas, con la entrega de tarjetas de alimentación, pero siempre dentro de un plan personalizado de intervención social. También ha habido una labor hacia la población migrante, con la atención de más de 40 personas a las que se les ha brindado asesoramiento laboral, social y jurídico, además de espacios de participación e integración con clases de español y tutorías específicas.

Éxito escolar y orientación laboral

En materia de infancia y juventud las líneas maestras que se han seguido han apuntado al apoyo educativo para menores de entre 6 y 12 años y a la sensibilización en centros educativos del municipio, buscando promover el éxito escolar y la educación en valores. Actualmente está en marcha el taller de Promoción del Éxito Escolar en la Casa da Xuventude, los lunes y jueves de 16 a 18 horas con la participación de 17 jóvenes. Asimismo, se ha atendido a unas 70 personas en materia de orientación laboral y acompañamiento hacia el empleo, en una labor de información, motivación y derivación hacia programas específicos de empleo en la provincia.

Todas estas líneas de actuación se han completado con actividades de ámbitos muy diferentes, como la sensibilización ambiental, con iniciativas de recogida de residuos en entornos naturales o visitas a la Illa de Ons. También ha habido acciones de promoción de la salud como el taller de primeros auxilios en el hogar desarrollado en colaboración con la Asociación Veciñal Fonte Garrida, y en el que estuvieron presentes más de 50 personas.

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La organización quiere subrayar que con su implantación en Cangas y la experiencia de este primer año de trabajo se reafirma su apuesta "por una intervención cercana, integral y adaptada a la realidad local", agradeciendo asimismo la colaboración encontrada en este tiempo en los servicios sociales municipales, centros educativos y otras entidades, pero también en los 15 voluntarios que participan en las diferentes acciones.