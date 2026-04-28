Sucesos
Un conductor vuelca su coche de madrugada en Cangas tras chocar contra cuatro vehículos estacionados
El accidente se produjo a las 4.45 horas en la avenida de Vigo | El joven dio positivo en el control de alcoholemia y se enfrenta a un delito contra la seguridad vial
Un conductor resultó ileso después de haber protagonizado la pasada madrugada un espectacular accidente en Cangas en el que volcó su coche e impactó contra otros cuatro vehículos que se encontraban estacionados, causándoles daños materiales de diversa consideración. El suceso se produjo alrededor de las 4.45 horas, cuando el joven, que conducía un Audi A3, circulaba por la avenida de Vigo en sentido Bueu. Fue entonces cuando, a unos 500 metros de la rotonda de Pedra Alta, a la altura del número 84, perdió el control de su vehículo para salirse de vía por la derecha e impactar de manera violenta con un turismo que se encontraba aparcado en el lugar, desplazándolo hasta dejarlo encima de la acera.
Posteriormente acabó colisionando contra otros tres coches que también estaban aparcados y volcó su vehículo, que quedó atravesado ocupando el carril contrario. En el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Policía Local de Cangas, que procedieron a someter al conductor a la prueba de la alcoholemia. Esta resultó positiva, superando los 0,65 miligramos/litro de alcohol en aire espirado, lo que supone un presunto delito contra la seguridad vial.
El accidente obligó a realizar cortes puntuales de tráfico que apenas tuvieron incidencia debido a las horas en las que se produjeron. Las labores para la retirada de los vehículos afectados se prolongaron hasta cerca de las nueve de la mañana. El primero de ellos contra el que colisionó el conductor presentaba daños considerables, mientras que los otros tres tenían una afectación menor.
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