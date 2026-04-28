El Concello de Cangas urge a los vecinos de la carretera Herbello-A Madalena a reclamar la conexión al agua antes de las obras en su último tramo

El Concello de Cangas ha lanzado un aviso a los vecinos de la carretera provincial EP-1002, que une los lugares de Herbello y A Madalena, para que aquellos que deseen conectarse ahora o en un futuro próximo a la red de abastecimiento, lo soliciten cuanto antes en dependencias municipales.

El motivo no es otro que el avance de estas obras en el tramo que va desde el vial de subida a los institutos hasta la intersección con la PO-551. En esa zona el proyecto recoge la implantación de una plataforma única, por lo que se procederá a hormigonar la calzada, haciendo que más adelante sea especialmente complicado realizar alguna actuación de enganche de las casas del lugar a la red general.

Noticias relacionadas

La previsión que maneja el concello cangués es que a finales de junio o a principios de julio se proceda a actuar en el entorno del Bar Puri, por lo que se procederá también a cortar el tráfico en esta carretera. La reforma de la EP-1002 cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros y supondrá la mejora de la seguridad vial con 850 metros de senda peatonal y zonas de coexistencia. n