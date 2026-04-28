Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes RuedaRolls Royce chinaDesguace FastnetGimnasios Low Cost VigoGallego Forbes lujoMural Lula Goce BaionaCelta Europa League
instagramlinkedin

Abastecimiento

El Concello de Cangas urge a los vecinos de la carretera Herbello-A Madalena a reclamar la conexión al agua antes de las obras en su último tramo

La empresa cortará al tráfico la zona comprendida entre el vial de los institutos y la PO-551 a finales de junio para proceder a hormigonar el entorno del Bar Puri

Tramo del vial Herbello-A Madalena en el que se actuará desde finales de junio.

Tramo del vial Herbello-A Madalena en el que se actuará desde finales de junio. / Gonzalo Núñez

César Collarte

Cangas

El Concello de Cangas ha lanzado un aviso a los vecinos de la carretera provincial EP-1002, que une los lugares de Herbello y A Madalena, para que aquellos que deseen conectarse ahora o en un futuro próximo a la red de abastecimiento, lo soliciten cuanto antes en dependencias municipales.

El motivo no es otro que el avance de estas obras en el tramo que va desde el vial de subida a los institutos hasta la intersección con la PO-551. En esa zona el proyecto recoge la implantación de una plataforma única, por lo que se procederá a hormigonar la calzada, haciendo que más adelante sea especialmente complicado realizar alguna actuación de enganche de las casas del lugar a la red general.

Noticias relacionadas

La previsión que maneja el concello cangués es que a finales de junio o a principios de julio se proceda a actuar en el entorno del Bar Puri, por lo que se procederá también a cortar el tráfico en esta carretera. La reforma de la EP-1002 cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros y supondrá la mejora de la seguridad vial con 850 metros de senda peatonal y zonas de coexistencia. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
  2. El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
  3. «No me estorba la terraza»
  4. El chef de Cangas Antonio Novas, propietario del Trasmallo, finalista al premio Cociñeiro Galego 2026
  5. La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo
  6. Protestas vecinales por ubicar una terraza pegada en la fachada norte de la excolegiata de Cangas
  7. La Policía Local tiene que intervenir para echar a una concejala del PP del pleno de Cangas
  8. Detenido un conductor cangués tras una espectacular persecución nocturna que llegó hasta Moaña

El Concello de Cangas urge a los vecinos de la carretera Herbello-A Madalena a reclamar la conexión al agua antes de las obras en su último tramo

El Concello de Cangas urge a los vecinos de la carretera Herbello-A Madalena a reclamar la conexión al agua antes de las obras en su último tramo

Sexta jornada de huelga en los colegios e institutos, con una movilización en Santiago, y el próximo miércoles 6 de mayo habrá manifestación en Cangas

El PP de Moaña reclama la creación de un Valedor dos Veciños

El PP de Moaña reclama la creación de un Valedor dos Veciños

Bueu aprueba las tarifas de la piscina municipal de As Lagoas con el aviso de Intervención de un «déficit estructural» de 1 millón de euros

Bueu aprueba las tarifas de la piscina municipal de As Lagoas con el aviso de Intervención de un «déficit estructural» de 1 millón de euros

La Cruz Roja ha atendido a más de 280 personas en situación de vulnerabilidad en su primer año en Cangas

La Cruz Roja ha atendido a más de 280 personas en situación de vulnerabilidad en su primer año en Cangas

Ritmos para unir generaciones en el San Juan moañés

Ritmos para unir generaciones en el San Juan moañés

Un conductor vuelca su coche de madrugada en Cangas tras chocar contra cuatro vehículos estacionados

Un conductor vuelca su coche de madrugada en Cangas tras chocar contra cuatro vehículos estacionados

Los presupuestos de Moaña entrarán en vigor con solo una alegación en contra

Tracking Pixel Contents