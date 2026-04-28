Montes
Comuneros de Domaio votan la lista encabezada por Rubén García
Participan en las elecciones 53 socios, el 40% del censo de la comunidad
Los comuneros de Domaio celebraron este domingo las elecciones a su junta directiva. Solo se presentó una candidatura, encabezada por Rubén García, que presidió la entidad en los últimos cuatro años. Fue elegida sin abstenciones. La nueva directiva contará con integrantes que ya venían desempeñando estos puestos aunque renovó a tres de sus miembros.
Ahora será la primera junta de la nueva directiva la que determine los cargos de presidente, secretario, tesorero y vocales. Salvo sorpresa Rubén García seguirá al frente de la comunidad de montes.
En las elecciones votaron 53 comuneros, que representan el 40% del censo total, pues en estos momentos están dados de alta 130 comuneros que se implican en la gestión de los montes de la parroquia.
- La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
- Ofrenda floral y palas en lo alto para despedir en el mar a David Castro, 'Piris
- Trabajadores autónomos protestan en Vigo por la subida de un 42 % de la base mínima a societarios y colaboradores
- «No me estorba la terraza»