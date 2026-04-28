Comuneros de Domaio votan la lista encabezada por Rubén García

Los comuneros de Domaio celebraron este domingo las elecciones a su junta directiva. Solo se presentó una candidatura, encabezada por Rubén García, que presidió la entidad en los últimos cuatro años. Fue elegida sin abstenciones. La nueva directiva contará con integrantes que ya venían desempeñando estos puestos aunque renovó a tres de sus miembros.

Ahora será la primera junta de la nueva directiva la que determine los cargos de presidente, secretario, tesorero y vocales. Salvo sorpresa Rubén García seguirá al frente de la comunidad de montes.

En las elecciones votaron 53 comuneros, que representan el 40% del censo total, pues en estos momentos están dados de alta 130 comuneros que se implican en la gestión de los montes de la parroquia.