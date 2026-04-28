El cineasta cangués Xoán Fernández en el festival de cortos de Busan en Corea: «A selección é das mellores que vin nun certamen»

El joven cineasta cangués Xoán Fernández Diz se encuentra desde el martes en la ciudad de Busan en Corea del Sur, en donde participa en el Festival Internacional Short Film Festival con el corto «Historia dunha bicicleta (sen aire nas rodas e chea de po)» que fue seleccionado dentro de la sección internacional y que se rodó con apoyo económico del Concello de Cangas.

Xoán Fernández es su director y guionista con un equipo integrado por Alba Solveira, Catuxa Prieto, Paula y Ricardo Fernández, María José Diz, Sara Malvido, Iván Juncal, Erandi Castillo, Carlos Barba y Anxo Somoza, Xaquín Lema y Samuel Costas. El corto se rodó en todo el frente marítimo de Cangas y refleja, en palabras del director, «la incapacidad de sentirse a gusto con uno mismo en relación al lugar en el que uno vive y la gente con la que se relaciona y la lucha por conseguirlo». Está interpretrado por Paula Gavilán, Lydia Prada y Anxo Outumuro.

«O festival é unha pasada. A selección que fixeron das curtametraxes é das mellores que vin nun certame», señala el cangués desde Busan, mientras que añade que «o mellor de todo é a posibilidade de poder coñecer ao resto dos cineastas que viaxaron ao festival. Coñecín e falei con moita xente e vin máis ou menos 30 curtametraxes nestes días de festival».

El cineasta cangués (izda.) durante el coloquio en el festival. / .

Busan es una extensa ciudad portuaria, conocida por sus grandes playas, sus montañas y sus templos, y desde 1980 potencia un festival de cine que ha crecido desde ser el festival de cortos de Corea al festival de cortos Asiáticos y en la actualidad es Festival internacional, conocido con las siglas BISFF (Busan International Short Film Festival).

Se celebra en el Busan Cinema Center y entrega una docena de premios en tres secciones competitivas, entre ellas la Internacional, además de presentar varias secciones comisariadas y no competitivas. El objetivo del festival es dar a conocer los cortos más recientes y escondidos del mundo, como joyas ocultas, y es considerado como un festival clasificatorio para otros premios como los Oscar, los Bafta británicos o los Goya en España.

En esta 43.ª edición ha recibido 5.077 cortometrajes de 124 países de todo el mundo para su Sección Internacional, de los que sólo 40, y entre ellos el de Cangas, fueron seleccionados como finalistas.

De la ciudad, Xoán Fernández destaca que es gigantesca y con muchas cosas interesantes. Reconoce que paseó todo lo que pudo y visitó algunos de los sitios más emblemáticos «pero é moi complicado xestionar o balance entre turismo e festival. Hubo días en que nin tivemos tempo para comer, pero todo está merecendo moito a pena e a experencia é imposible de esquecer». Asegura que la sección internacional está dividida a su vez en nueve secciones y él participó en la tercera con otras cuatro personas.

Confirma que el corto de Cangas se presentó tres veces y hubo dos coloquios, en el que él estuvo con una directora de Lituania y con un director francés, en el que las intervenciones se realizaron en inglés y una persona traducía al coreano, como también al inglés las preguntas que realizaba el público: Os coloquios están moi ben e o corto gosta moito. Haxa premio ou non, a experiencia é moiu boa, como as palabras da xente que viu o corto. Todo o que lle vou comentando ó equipo do corto reflexa que todos estamos mui contentos».

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Graduado en Comunicación Audiovisual por la USC (2016-2020) y con máster Frame en Montaje cinematográfioa de la Escuela Lens de Madrid y en Profesorado de ESO, Bacharelato, FP y Ensino de Idiomas (2021-2022) por la Universidad de A Coruña, Xoán Fernández empezó a rodar en 2018, estando en la universidad, con el trabajo de ficción «A espiral do silencio», grabó el documental «Catro escenas dunha vila» y los experimentales «Cangas-Vigo.Ida e volta», además de «Exeria» y «Bóla», los de ficción «Lectura lixeira», «Eternidade» y «As dunas de sangue», el videoensayo «Para matar a guerra» o los documentales «O sole mio». Tiene en distribución, además de «Historia dunha bicicleta», «Un filme de Bicos de Cine», sobre la exposición de 25 cuadros de Manuel Moldes en Pontevedra; y «Pegadas Fantasma» sobre la obra de Lito Portela. «Historia dunha bicicleta» fue el trabajo de fin de master.