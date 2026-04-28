Servicios públicos
Bueu aprueba las tarifas de la piscina municipal de As Lagoas con el aviso de Intervención de un «déficit estructural» de 1 millón de euros
El pleno extraordinario de este martes saca adelante la ordenanza fiscal con los votos de BNG y PSOE
La oposición esgrime el informe de Intervención, que advierte del «déficit estructural»
La corporación de Bueu celebró este martes una madrugadora sesión plenaria en la que se aprobó inicialmente la ordenanza fiscal de tarifas para la piscina de As Lagoas, un trámite que llega cinco años después de la apertura de las instalaciones. Un dato que se encargaron de recordar en cada una de sus intervenciones los representantes de la oposición para criticar la «irresponsabilidade» del gobierno local puesto que durante este periodo transitorio, que inicialmente iba a ser de tres meses, el servicio funcionó bajo la fórmula «do gratis total». El expediente salió adelante con el voto favorable del grupo de gobierno BNG-PSOE, con la abstención del PP y con el voto en contra del edil no adscrito Daniel Chapela.
La evidente demora en la completa puesta en funcionamiento de la piscina no fue la única crítica a la gestión del gobierno local en este asunto. Tanto PP como Daniel Chapela citaron en numerosas ocasiones el informe de Intervención, que deja varias advertencias sobre el impacto de los costes de la piscina sobre la estabilidad presupuestaria del Concello de Bueu. Así, hace mención a que la recaudación prevista con la tasa (384.474 euros) no supera el coste total del servicio y a que esos ingresos previstos «se basan en escenarios de ocupación elevados» y en hipótesis de funcionamiento «en plena utilización del servicio», lo que según Intervención supone un riesgo de «sobreestimación de ingresos». En el caso del actual ejercicio 2026 la situación se agravaría porque, en el mejor de los casos, la ordenanza entraría en vigor en el mes de junio y solo cubriría medio año, con lo que la cuantía estimada sería de 192.240 euros.
El informe de control financiero realiza un detallado estudio de costes, incluyendo los que están previstos en el contrato de servicios para la gestión de la piscina –en fase de adjudicación a la empresa Viraxes– y aquellos costes directos que no están incluidos en el contrato. Cita al personal municipal directamente vinculado a este servicio, suministros (electricidad, gas y combustibles) y otros gastos accesorios necesarios para el funcionamiento de las instalaciones.
De este modo según Intervención, el coste real del servicio de la piscina sería de 517.110 euros en 2026, 609.780 euros en 2027; 633.122 euros en 2028; y 656.048 euros en 2029. Al comparar estas magnitudes con los ingresos previstos por la ordenanza fiscal que se acaba de aprobar inicialmente – 192.240 euros para este 2026 y 384.480 euros para los tres años restantes del contrato– el resultado es un déficit creciente: 324.870 euros para este año, 225.300 euros en 2027, 248.642 euros en 2028 y 271.568 euros en 2029. En total, un déficit acumulado de 1.070.380 euros en cuatro años, según las estimaciones de Intervención.
La conclusión es que la piscina municipal incurrirá en un «déficit estructural significativo, observándose una tendencia decreciente en el porcentaje de cobertura, como consecuencia del crecimiento progresivo de los costes frente a la relativa estabilidad de los ingresos».
La portavoz municipal del PP, Elena Estévez, defendió la abstención de su grupo e insta a reformular la propuesta aprobada inicialmente en el pleno extraordinario de este martes. «Ordenanza si, pero non así», sostienen desde el principal grupo de la oposición, que piden un texto «ben feito, con números reais e buscando a viabilidade deste servizo público». Estévez, al final de la sesión plenaria y con el informe de Intervención sobre la mesa, sostiene que el Concello «incumpre a estabilidade orzamentaria e a regra de gasto e esta abocado a un plan económico-financeiro, polo que esta ordenanza pode ser a puntiña a unha xestión ineficaz do BNG».
Por su parte, Daniel Chapela acusó al ejecutivo local de «vivir nun mundo de piruleta» por exponer únicamente los ingresos previstos, sin hacer mención a los gastos e instó al gobierno a aclarar cómo hará frente a ese presumible déficit. «Cal é a súa planificación? Van subir impostos?», preguntó e ironizó al respecto de que el concejal de Facenda, Contratación Pública e Subvencións, Xosé Leal, sea el encargado de ejercer el control sobre el contrato de la piscina. «Entonces si que xa podemos empezar a preocuparnos», sentenció.
El desequilibrio entre la estructura de costes e ingresos no es el único punto sobre el que advierte el informe de Intervención. La pluralidad y diversidad de tarifas o las modalidades de abono y usuarios significan «una elevada complejidad administrativa y operativa», que junto a la limitación de medios personales incrementa «el riesgo de errores en la aplicación de tarifas, incorrecta clasificación de usaurios o aplicación indebida de reducciones».
Xosé Leal: "É un investimento, non económico pero si en saúde e calidade de vida"
El encargado de defender la ordenanza de las tarifas de la piscina fue el edil de Facenda, Contratación Pública e Subvencións, Xosé Leal (BNG), que defendió que este paso va en paralelo a la adjudicación del contrato de servicios para la gestión del espacio con el objetivo de que esté, por fin, a pleno rendimiento y equipado a partir del 1 de junio. Leal aseguró que el sistema tarifario se simplificó desde el punto de vista administrativo y sostiene que los precios fijados son «axeitados», con descuentos para las familias, menores de 21 años, mayores de 65 años y personas con discapacidad. «A aprobación da ordenanza suporá unha mellora económica nas contas e equilibrar o gasto e o investimento», manifestó durante su intervención, en la que también quiso subrayar que la ansiada puesta en marcha de todo el complejo quizás «non é un investimento económico, pero si que o é en saúde e calidade de vida» para la ciudadanía.
Por su parte, el alcalde se encargó de la respuesta a las críticas formuladas desde la oposición. «O que temos claro é que se por vostedes fose hoxe non habería unha piscina pública en Bueu. Aseguraron que ía a ser a ruína económico-financeira do Concello e, aínda que a situación non é a que nos gostaría, si que é certo que non estamos nesa ruína», manifestó Félix Juncal.
El regidor recordó que ninguna instalación de estas características resulta rentable desde el primer día y reconoció que «nunha primeira etapa os ingresos van ser inferiores aos gastos», pero se mostró convencido de que «máis pronto que tarde a piscina autofinanciarase». Félix Juncal sostiene que el número de usuarios se incrementará progresivamente gracias al equipamiento y entrada en funcionamiento de las salas del gimnasio. Con todo, admitió que la «situación de provisionalidade» de la piscina municipal de As Lagoas, desde finales de marzo de 2021 hasta la actualidad, duró «demasiado tempo».
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