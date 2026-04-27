Viraxes cierra la compra de la maquinaria del gimnasio y confirma que empezará en la piscina de Bueu el 1 de junio

La tramitación final para que la piscina de Bueu abra el 1 de junio con su nuevo modelo de gestión continúa en marcha. La empresa adjudicataria, Viraxes, ha cerrado la adquisición de la maquinaria del gimnasio y ha confirmado esa fecha para el inicio de su actividad. Así lo comunicó en una reciente visita a las instalaciones por boca de uno de sus responsables, Andrés Eirís, que puso de manifiesto el "enorme potencial" de un edificio que, además del vaso, dispone de hasta cinco salas. "A diferencia de otros centros, que apenas tienen un par de ellas, nos permite hacer diferentes áreas de trabajo. Habrá que ver la demanda de la gente y actuar en consecuencia", señala.

Las posibilidades son múltiples, desde poder destinar esos espacios a entrenamiento personal, a recuperación de lesiones o a convenios con otros centros que los quieran utilizar. En todo caso, Eirís aclara que "nosotros solo prestamos un servicio, podemos dar ideas, pero es el concello el que decide". Y en ese sentido, el alcalde buenense, Félix Juncal, recogió el guante para manifestar la intención del ejecutivo que dirige de poner en alquiler alguna de esas salas, "como podría ser, por ejemplo, un centro de fisioterapia".

Por el momento los plazos para la "reapertura" de la piscina se van cumpliendo. A la espera de que no exista ninguna reclamación de las otras concurrentes, "estaríamos hablando de poder formalizar el contrato a mediados de mayo para empezar 15 días después, el 1 de junio". Precisamente esa rápida puesta en marcha del servicio apenas un par de semanas después de hacer efectiva la adjudicación era una de las mejoras ofertadas por Viraxes, que trabaja ya en paralelo para tener todo listo en esa fecha. Uno de los pasos que ha dado ha sido la compra de toda la maquinaria del gimnasio a la empresa vasca BH, una de las más potentes del mercado, tal y como destacó Eirís.

Xosé Leal y Félix Juncal junto al responsable de Viraxes en las entrañas de la piscina municipal. / Santos Álvarez / FDV

Ese paquete estará conformado por cuatro bicicletas elípticas, tres estáticas reclinadas, dos de spinning y cinco cintas de correr, además de dos balones de fitness, cuatro colchonetas, máquinas de musculación para realizar hasta 20 ejercicios diferentes, dos o tres soportes para mancuernas y 54 de estos últimos elementos. Además, y como mejoras, se han añadido una bicicleta elíptica, una cinta de correr y una bicicleta reclinada a mayores.

Viraxes gestiona actualmente las piscinas municipales de Ortigueira y Cee, además del centro deportivo de Castrillón, en la ciudad de A Coruña. "Somos una empresa que toca todo tipo de servicios deportivos, como la venta de equipamiento, algún gimnasio municipal como el de Carnota o alguna obra. Últimamente estamos en centros de entrenamiento personal", señala Eirís. La de Bueu es su primera experiencia fuera de la provincia coruñesa, en una expansión que ya se tenía en mente. La firma logró la adjudicación del contrato de gestión de la piscina de Bueu después de haber obtenido la mejor puntuación en el concurso, ganando en los apartados de calidad y precio, y logrando la máxima valoración en las tres mejoras incluidas (las ya mencionadas de celeridad en la puesta en servicio y máquinas adicionales, además de ofertar 300 horas a mayores en la apertura de las instalaciones). Su oferta económica fue de 1,4 millones de euros, rebajando en 155.720 euros el precio base de licitación.

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Mientras, el concello avanza en paralelo con uno de los últimos trámites que queda pendiente, el de la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la piscina. El documento será sometido mañana al dictamen de la corporación, en un pleno extraordinario que tendrá lugar a las 10 horas.