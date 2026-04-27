El poeta de O Hío Carlos Amado rompe dos décadas de silencio poético y publica «Monte aberto»
Barman en su localidad natal, fue una de las voces singulares en la década de los 90
Fue una de las voces poéticas más singulares en la década de los 90 en O Morrazo y ahora, tras un silencio poético de dos décadas, Carlos Amado (O Hío, 1968) vuelve a publicar haciendo gala de una vocación inquieta que combina con su trabajo como barman en el local O Rapeta de su localidad natal. Publica «Monte aberto», un poemario que forma parte de la colección «Robo de Egua», que edita Chan da Pólvora. «Es un libro conmovedor y brillante», destacan en la editorial: «Sus poemas poseen una delicada epidermis y un corazón que late impetuosamente como una manada de animales salvajes».
El título de la obra alude a un espacio comunitario, un lugar sin propiedad donde los cuerpos se entregan libremente al conocimiento. La naturaleza florece en cada verso y el poema respira como un bosque silencioso, pleno, juguetón y feliz». El libro de Carlos Amado es una propuesta sobre el amor, el deseo y la poesía.
El poeta se dio a conocer en los años 90, cuando publicó títulos como «O redelio que tece a terra». En esa época también publicó críticas culturales y ensayos sobre historiografía musical en la Revista das Letras. Fundó la Plataforma Musicadora, centrada en la cultura digital y la música sintética. Coordinó y editó el volumen Selectronic.gal (2011), que sistematizó el corpus de la producción de música electrónica en Galicia. Entre 2018 y 2025 participó en la programación de eventos en el emblemático espacio O Aturuxo en Bueu.
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