El poeta de O Hío Carlos Amado rompe dos décadas de silencio poético y publica «Monte aberto»

Fue una de las voces poéticas más singulares en la década de los 90 en O Morrazo y ahora, tras un silencio poético de dos décadas, Carlos Amado (O Hío, 1968) vuelve a publicar haciendo gala de una vocación inquieta que combina con su trabajo como barman en el local O Rapeta de su localidad natal. Publica «Monte aberto», un poemario que forma parte de la colección «Robo de Egua», que edita Chan da Pólvora. «Es un libro conmovedor y brillante», destacan en la editorial: «Sus poemas poseen una delicada epidermis y un corazón que late impetuosamente como una manada de animales salvajes».

El título de la obra alude a un espacio comunitario, un lugar sin propiedad donde los cuerpos se entregan libremente al conocimiento. La naturaleza florece en cada verso y el poema respira como un bosque silencioso, pleno, juguetón y feliz». El libro de Carlos Amado es una propuesta sobre el amor, el deseo y la poesía.

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El poeta se dio a conocer en los años 90, cuando publicó títulos como «O redelio que tece a terra». En esa época también publicó críticas culturales y ensayos sobre historiografía musical en la Revista das Letras. Fundó la Plataforma Musicadora, centrada en la cultura digital y la música sintética. Coordinó y editó el volumen Selectronic.gal (2011), que sistematizó el corpus de la producción de música electrónica en Galicia. Entre 2018 y 2025 participó en la programación de eventos en el emblemático espacio O Aturuxo en Bueu.