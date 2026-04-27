La mancha que apareció en la playa de Santa Marta este año en tres ocasiones se confirma que es de fecales, procedentes del mar

La gran mancha de color cobrizo que alertó a los vecinos de Santa Marta este año (apareció en la playa ya en tres ocasiones) se confirma que es de fecales, pero que no proceden del bombeo de Vilariño, que había desbordado, como se temía, sino que llega a través del mar. La concesionaria está estudiando ahora mismo su procedencia, que podría ser desde un barco o a un vertido al otro lado de la ría de Vigo. De momento, ni la UTE Gestión Cangas ni el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG) quieren concretar más. El Concello de Cangas está convencido de que se dará con la procedencia de la macha de fecales que llega a Santa Marta, una playa muy frecuentada en los meses de verano, que goza de gran aceptación por el estado de sus aguas esmeraldas. El edil Antón Iglesias insiste en que no se t rata de restos fecales procedentes de Cangas. También mencionó que Costas está procediendo también a investigar el origen de la mencionada mancha de fecales.

Fue en el último vertido que apareció cuando los trabajadores de la concesionaria del ciclo del agua acudieron a Santa Marta a recoger muestras. En enero de ese año, fue cuando los vecinos alertaron por primera vez de la presencia de esta mancha que flotaba muy cerca de la orilla de la playa. Dejaba, además, un fuerte olor. Los vecinos pusieron en conocimiento de los hechos a la Guardia Civil y a la Policía Local de Cangas, además de al propio concejal de Urbanismo, Antón Iglesias. En ese momento atribuían el incidente a la incapacidad del sistema de bombeo de procesar todas las aguas pluviales que recibe en ese punto, lo que provoca el desbordamiento por el aliviadero que conduce al mar.

Noticias relacionadas

Contrasta el resultado de la investigación de la mancha por parte de la concesionaria del ciclo de agua de Cangas, la UTE Gestión Cangas, cuando los vecinos aseguraban, el primer día que la vieron, que por la tarde seguían saliendo por la tubería instalada entre las rocas, en el lugar de O Cantón, donde el día ayer ya habían tomado muestras los agentes de la Policía Local y del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). También, el propio concejal de Medio Ambiente creía en ese momento que la marcha procedía de desbordamiento del bombeo de Vilariño el día 27 de diciembre de 2025. También recordaba en ese momento que se habían cambiado los bombeos de Vilariño y Liméns.