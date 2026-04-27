Gran participación en el Cross Escolar de Castrillón en Cangas

Ha comenzado la temporada de los cross escolares en O Morrazo y los escolares y las familias vuelven a reunirse en domingo para correr y competir sanamente. Este domingo le tocó el turno al colegio de Castrillón, en la parroquia canguesa de Coiro que celebró la 27ª edición de su cross escolar con alrededor de 300 participantes de colegios de Moaña y también de Bueu y de Vilaboa. Los escolares corrieron en circuitos alrededor del colegio, motivo por el cual estuvio cortado el tráfico de vehículos los diferentes accesos al centro durante la mañana.

Una de las entregas de premios en el colegio. / Fdv

En la entrega de los premios participaron la concejala de gobierno Sagrario Martínez; el director de Castrillón, Jesús Rodas; y María Romero en representación de la Asociación de nais e pais Anpa Fornobedo, como entidad organizadora de la actividad en colaboración con el Concello.

Otro momento de la entrega de premios del cross. / Fdv

En la categoría de pitufas de 5 años vencieron Vega Mujica Allarez (Vilaboa), Cloe Costas Iglesias (A Rúa) y Noa Puga Gestido (Castrillón). En pitufos de 5 años: Simón Portela (Eduardo Pondal), Yeicob Martínez (Castrillón) y Jorge Pérez (Sagrada Familia). En la categoría de 4 años, pasaron primeros por meta Xiana Martínez (Tirán) y Lucía Lavariñas y Uxía Rodríguez, ambas de Castrillón. En la de pitufos 4 años: Samuel Iglesias (San Roque), Brais Rodríguez (Castrillón) y Eli Barreiro (San Roque). La categoría de los más pequeños, de 3 años, tienen como ganadores a Beltrán Moldes (Castrillón), Neizan Velay Barcia (Reibón) , Unai Rodríguez (Nazaret) y en niñas: Veiga Riobó (Con), Ainhoa Fajardo (Castrillón) y Dafne Fernández (Eduardo Pondal).

Una de las carreras. / Fdv

En la primera carrera de prebenjamín femenino el oro, la plata y el bronce fueron para Valentina del Río (Compañía de María), Lucía Sánchez (Castrillón) y Leire Poceiro (Castrillón), mientras que en la segunda carrera, para Alicia Núñez (Compañía de María), Marina Piñeiro ( San Roque) y Daniela Vázquez (Castrillón). En la primera de prebenjamín masculino, vencieron Xulio Santomé (Tirán), Roi Vázquez (Castrillón) y Roi Chapela (Tirán). En la segunda carrera Gael Martínez (Tirán), Iago Currás (Castrillón) y Rilian Riobó (Tirán). En las dos categorías de benjamín femenino y masculino, entraron primeros en meta Ánxela Caballero (A Pedra), Dora Fonseca (San Roque), Clara Lemos (Castrillón), Manuel Rouco (Casa de la Virgen), Lucas Gil (Tirán) y Tiago García (Tirán), respectivamente La categoría de alevines tuvieron oro, plata y bronce, Mar Fazanes (A Pedra), Lena Bermúdez (A Rúa), Sara Barros (A Pedra), Xosé González (Nazaret), Héctor Soage (Castrillón) y Beltrán Soliño (Castrillón)

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Ya en la carrera de infantil femenino, las tres primeras en pasar por meta fueron Emma Collazo (Compañía de María), Vera Boubeta (Castrillón) y Ana Mejide Camaño (Rodeira). En masculino, Asier Gil (Compañía de María) y Carlos Xoel Ribeiro (Rodeira). En cadete, recogieron trofeo Elsa Marco Santiago (IES María Soliño) y Miriam Fernández (IES A Paralaia). En la carrera de madres, vencieron Lourdes Tomé, Kelly Silva y Rebe Comesaña, mientras que en la de padres, Dvid González, Darío Lemos y David Martínez. La carrera popular femenina tuvo como vencedora a Sonia Gestido y la masculina a Marcos Carballo, José Manuel Paz e Ignacio Martínez.