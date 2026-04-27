La flota de la vieira de Cangas recupera también cubiertos antiguos entre los platos en el fondo de Rande

El filón de vieira que se ha encontrado este año la flota de bajura de la Cofradía de Cangas que ha sido autorizada para extraer el bivalvo en estos meses, también lo está siendo a nivel de arqueología submarina. Además de platos antiguos de la época de los trasatlánticos de la emigración, entre los años 20, de compañías como Vapores Correos Trasatlánticos A. López o de la alemana Norddeutsche Lloyd, está encontrado igualmente cubiertos, grabados con iniciales que están por confirmar su procedencia.

Esta última semana, uno de los marineros de la flota de la vieira -el patrón Eligio Ferradás- localizó una cuchara y un tenedor con iniciales inscritas de las que son visibles la M y L, que estarían vinculadas o bien a una familia propietaria, como era costumbre antes, o a una naviera. Ayer mismo localizaron otra cucharilla, un plato de postre y una pieza cerámica para huevos cocidos, aunque en este caso de época más reciente por el escudo que luce. Los marineros siguen recogiendo platos con firma, algunos de loza británica Pickman, como el localizado por el patrón del "Nuevo vencedor".

Otro plato con anagrama localizado esta semana pasada por la flota de la vieira. / Fdv

Los restos aparecen en la zona autorizada para la extracción de la vieira, entre el puente de Rande hacia "arriba", como llaman los marineros a la zona hacia San Simón, una ensenada que antiguamente era conocida también como la bahía de Vigo, en donde fondeaban los barcos. Ahí puede estar el origen de tanto plato y cubertería antiguas que están encontrando los marineros de la vieira y que levantan con sus rastros, recuperando para tierra un tesorero sumergido de la ría de Vigo, que habla de los años de la emigración o de la I Guerra Mundial, cuando los trasatlánticos llegaban a Vigo a recoger pasaje para América o se guarecían en la ensenada.

Muchos de los marineros de Cangas están muy interesados en la recuperación de estas piezas -la gran mayoría de los platos están rotos- y en su conservación para poder exponerlas un buen día y que se haga un estudio de su origen. Es conocido que el fondo de la ría, sobre todo en esta zona, está llena de pecios.

Dos de los cubiertos localizados en el fondo del mar. / Fdv

Desde la Consellería de Cultura, y respecto a este hallazgo de los marineros, aseguran que no hay previstas nuevas actuaciones subacuáticas en esta zona de Rande. Añade que hasta ahora se llevaron a cabo varias prospecciones por parte de la Xunta. Entre los años 1990 y 1993 se desarrolló una investigación arqueológica subacuática en la que localizaron y documentaron varios pecios, entre ellos O Lastre, O Toxo y Tambor. De igual forma, confirman que en la década de 2000 las campañas realizadas localizaron unos 30 puntos de elementos a verificar y en la última actuación, los trabajos se dedicaron a comprobar más del 50% de estos puntos, de los cuales algunos podrían estar relacionados con la batalla de Rande del 23 de octubre de 1702. A nivel de arqueología, esta batalla y sus restos es lo que más interesa por ese tesoro de la flota española de Indias, pero el fondo de Rande esconde y guarda también estos otros tesoros de una historia más reciente vinculada a estos grandes trasatlánticos que fueron también buques de combate en la I Guerra Mundial.

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A la naviera alemana Norddeutscher Lloyd pertenecía precisamente el trasatlántico alemán Goeben, del que FARO publicó un reportaje en el suplemento Estela con datos del investigador vigués José Ramón Cabanelas, y que fue uno de los 11 buques germanos y austrohúngaros que se internaron en la ría de Vigo durante los cuatro años que duró la guerra. Sus tripulantes colaboraron en las labores de espionaje y en el aprovisionamiento de combustible de submarinos alemanes.