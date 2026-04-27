La lucha contra el menudeo de drogas en Moaña deja 86 delitos resueltos y 47 personas detenidas en el primer trimestre del año

Moaña celebró este lunes la Xunta Local de Seguridade en un contexto de preocupación vecinal por delitos menores, como el menudeo de drogas en el casco urbano, una situación que motivó recientemente la convocatoria de un pleno extraordinario. En la reunión participaron el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; el jefe de la Policía Local, Manuel García, y representantes de la Guardia Civil, encabezados por el teniente coronel Óscar Grañas. Durante el encuentro se analizaron las estadísticas de seguridad del municipio. En el primer trimestre del año se registraron 136 delitos, nueve más que en el mismo periodo de 2025, cuando sí se había constatado un descenso de la delincuencia. Pese a este incremento, los datos reflejan una mejora notable en la resolución de casos: los delitos esclarecidos por los agentes del puesto de la Guardia Civil de Moaña pasaron de 58 a 86. También aumentó el número de personas investigadas o detenidas, de 24 a 47 en los tres primeros meses del año. Tanto la Guardia Civil como la Policía Local recalcaron que la preocupación por el menudeo de drogas se traducirá en una intensificación “todavía mayor” de la colaboración para combatir este tipo de delitos.

En materia de prevención de la violencia de género, la jefa de la unidad de la Subdelegación, María José Rodríguez, explicó que en Moaña hay 44 casos activos en el sistema integral de protección a las víctimas VioGén. Ninguna de las mujeres protegidas se encuentra en riesgo extremo, aunque una de ellas está considerada en riesgo alto, cinco en riesgo medio y 38 en riesgo bajo. En relación con el conjunto de la provincia, Moaña representa el 2,26% de los casos totales de mujeres en protección, con un ligero descenso respecto al año pasado. Con orden judicial de protección hay 28 moañesas, de las que 13 son víctimas con más de un agresor. A través del , el Concello de Moaña recibe 14.707 euros al año y, desde 2018, ha ingresado más de 74.000 euros.

Desde la Subdelegación del Gobierno y desde el Concello se destacó el “excelente grado de colaboración alcanzado” entre la Guardia Civil y la Policía Local para afrontar los retos de seguridad en Moaña. Abel Losada felicitó formalmente a la alcaldesa y al jefe del cuerpo municipal “por este grado de entendimiento, que se traduce en un mejor servicio público para la ciudadanía de un concello complejo por su elevada concentración demográfica”.

Manuel García, que asumió la Jefatura de la Policía Local en 2023, dejará el servicio este verano por jubilación. María José Rodríguez incidió también en la importancia de esta colaboración y explicó que el cuerpo municipal lleva la vigilancia de 17 víctimas de violencia de género. Además, destacó el trabajo del Centro de Información á Muller (CIM) y su participación en la reciente jornada de formación con farmacias de la localidad para la implantación de puntos violeta.

Por otro lado, y a petición de la alcaldesa, la Guardia Civil se comprometió a participar en una actividad formativa dirigida a las familias de alumnado de 6º de Primaria y de ESO antes de que finalice el presente curso escolar. El objetivo es concienciar sobre los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en materia de adicciones, especialmente en relación con el consumo de estupefacientes, el uso problemático de la tecnología y las redes sociales, y prácticas como las apuestas deportivas.

Dentro del Plan Director para la Convivencia se organizaron ya 25 sesiones en Moaña, dirigidas a 913 alumnos y 58 docentes. Esta nueva iniciativa pretende involucrar directamente a las familias en la prevención y detección temprana de conductas de riesgo.