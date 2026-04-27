El Concello de Cangas estudiará el SIMU, pero también alternativas como el coche de punto, taxis subvencionados o microbuses lanzaderas a las parroquias

En el último pleno, el Bloque dejó claro que en la reunión de la Dirección Xeral de Mobilidade, la Xunta solo ofreció a Cangas un refuerzo en el transporte de época estival y pidió que se le trasladara una propuesta, además de plantear la posibilidad de un SIMU (Servicio de Interés Municipal), que supone, en opinión del gobierno local, una abdicación de competencia de la Xunta en materia de transporte para trasladarlas a los concellos, como bien mencionó la alcaldesa de Cangas: «Toparon unha cuña para colgarnos outros mortos».

El PP se quejaba, Pío Millán lo hacía, de que la propuesta de aumento de autobuses en O Hío y Aldán solo fuera para verano, no para todo el año, considerando que se estaba pensando más en los turistas que en los residentes. La edil nacionalista, Xiana Abal, hizo ver al edil popular que quien había rechazado una propuesta para todo el año había sido la Xunta, no el gobierno municipal.

El ejecutivo local solicitó la ampliación de frecuencias y horarios en la ruta de Angas-Balea-Seixo (Darbo)-Liméns-O Hío-Nerga-Cruce de Nerga-Donón. Propuso un refuerzo de lunes a sábados de Cangas a Donón, a las 16.00 horas y 21.00 horas y regreso a las 16.30 y 21.30 horas, sustituyendo el actual de las 20.00 horas que hay en julio y agosto.

La ida ahora es a las 11.30, pero no funciona en festivos y hay regreso a las 08.50 (no lectiva); 12.00 horas y el de las 20.00 horas de los dos meses de verano. En la propuesta, el gobierno plantea también el refuerzo de esta línea los domingos, con frecuencias de ida de Cangas a Donón a a las 11.30 horas, 16.00 y 21.00 y regreso a las 12.00, a las 16.30 y 21.00 horas.

El gobierno local necesita hacer números y determinar prioridades para ver si puede poner en marcha un SIMU. De hecho entró en contacto con el Concello de Nigrán, donde ya está en marcha este sistema de transporte, donde el Concello asume parte del gasto (un 20%) y la Xunta el resto. El convenio firmado este año con el Concello de Nigrán establece que en 2026 el municipio pagará 86.457,47 euros; en 2027, 115.276 y el 2028, 28.819,16 euros; en total 230.553,24 euros.

En lo que respecta al cálculo de viajeros que tiene el Concello de Nigrán al año, es de 3.705 y una previsión de ingresos por viajero de 1,45 euros, para un total de ingresos anuales de 5.372,25 euros. La estimación del déficit es el siguiente: coste del SIMU, 10.054,07 euros al mes; al año, 120.648, 87 euros. Ingresos, 447,69 euros al mes y al año.5.373,25 euros Défícit al mes del servicio: 9.606,39 euros. Déficit al año, 115.276,62 euros.

Alternativas

El tripartito recela de este sistema, porque supone que el concello asuma más competencias impropias, aunque de todas formas va a realizar un estudio económico. Pero trabaja también otras alternativas, como el coche de punto, taxis subvencionados, microbuses o incluso lanzaderas a las parrroquias.

Para el ejecutivo local resulta incoherente que, por un lado, el PP reclame inversiones en instalaciones deportivas, saneamiento, infraestructuras o programación cultural y, al mismo tiempo, pretenda el Concello asuma el coste de un servicio que la Xunta reconoce que no va a prestar. En su crítica al PP, asegura que el grupo municipal prioriza la defensa de su partido en la Xunta antes de los intereses de los vecinos de Cangas. «El gobierno de Cangas reitera que seguirá trabajando para garantizar los servicios públicos de calidad y también en materia de movilidad, pero desde un enfoque claro, reclamando a la Xunta que cumpla con sus competencias».

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La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) hace mucha insistencia en el dinero que ya destina el Concello de Cangas para el transporte metropolitano, que alcanza los 150.000 euros anuales. También está convencida de que el sistema que se impuso el año pasado, con más buses a determinadas horas, sobre todo de regreso de las playas, funcionó bien.