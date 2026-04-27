Comerciantes de la comarca presentan el recurso contra la tasa de la basura y se citan este martes con los tres alcaldes

Los tres alcaldes de O Morrazo se reúnen este martes por la tarde con la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo) para abordar el malestar generado por la nueva ordenanza de uso del servicio de recogida de residuos y por las sanciones que contempla para las infracciones leves. En el encuentro también estará sobre la mesa la oposición del sector comercial a la ordenanza fiscal ya aprobada, que entrará en vigor en 2027 y que prevé una importante subida de la tasa de la basura. Según ha podido saber FARO, Fecimo, la Asociación de Restauradores de Cangas (Areca) y la Asociación de Hosteleiros de Moaña ya han presentado un recurso contencioso-administrativo para intentar paralizar esta subida por vía judicial, después de agotar sin éxito las vías administrativas durante el proceso de aprobación. El objetivo inicial del recurso es dejar sin efecto la nueva norma fiscal.

Por su parte, el PP de Cangas formalizó este lunes, por registro, sus alegaciones a la ordenanza de uso, según explicó su portavoz, Dolores Hermelo. La formación exige la “nulidad radical de todo el procedimiento”. Los populares sostienen que “el BNG y sus socios —PSOE y EU— intentaron imponer una norma que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos”, en referencia a que el nuevo texto fue aprobado en la Xunta de Goberno de la Mancomunidade do Morrazo y no en asamblea. El principal partido de la oposición en Cangas considera que la junta de gobierno es “un órgano incompetente” para esta aprobación y acusa al gobierno de intentar “evitar el debate público y el control de la oposición”. El grueso de la impugnación del PP se fundamenta en que el proceso “nace muerto desde el punto de vista legal”. La formación considera que BNG, PSOE y EU “cometieron una ilegalidad de manual al aprobar inicialmente la ordenanza en Xunta de Goberno, cuando la Lei de Bases do Réxime Local prohíbe taxativamente delegar la aprobación de normas sancionadoras en este órgano”.

El PP cangués también carga contra el gobierno local por “tratar de impedir a la desesperada debatir este asunto en el último pleno, rompiendo el pacto tácito entre los grupos de aprobar la urgencia de las mociones aunque no se apoyen los puntos de acuerdo”. Hermelo calificó lo ocurrido en la sesión como una “actitud antidemocrática y totalitaria”.

Más allá de los aspectos formales recogidos en las alegaciones, el PP asegura que el contenido de la nueva ordenanza “esconde un diseño pensado para castigar al ciudadano y asfixiar económicamente a las empresas y a la hostelería”. Los populares hablan de un nuevo régimen sancionador que, a su juicio, supone “un auténtico delirio recaudatorio”, al prever multas de hasta 2.000 euros por infracciones leves, “como bajar la basura fuera de hora o no separar correctamente”.

Hermelo alerta de que, si se aprueba el texto, el sector hostelero se verá especialmente perjudicado al quedar obligado a depositar los residuos en una única franja horaria, de 20.00 a 23.00 horas. Según advierte, esto obligaría a retener la basura en el interior de los locales, sobre todo en verano, cuando muchos establecimientos cierran de madrugada, “con los evidentes problemas de olores y salubridad que ello comporta”.

Los populares también critican la “imposición del compostaje individual obligatorio bajo la amenaza constante de inspecciones y sanciones”, al entender que genera “un clima de control”. Por último, el PP llama a los vecinos a presentar sus propias alegaciones contra la ordenanza.