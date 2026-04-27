El Banco de Alimentos espera superar los 1.600 kilos de donaciones en O Morrazo este Mayo Solidario

Un millar de familias están recibiendo comida en O Morrazo con la ayuda del Banco de Alimentos a través de ocho entidades benéficas con las que colabora como son el comedor Social Santiago Apóstol, Cáritas de cada parroquia o Vida Digna. Es un trabajo que muchas veces no se ve y que en otras ocasiones sale a la calle en forma de una marea azul de voluntarios como la que será el fin de semana del 8 y 9 de este próximo mes dentro de la campaña del Mayo Solidario que organiza la Fundación Provincial Banco de Alimentos con la cadena Gadis y para la que busca personas voluntarias. Será la segunda Operación Kilo de 2026.

El presidente del Banco en Vigo y Pontevedra, José Ramón Santamaría, hace un llamamiento para reunir voluntarios con el objetivo de conseguir 50 personas que ayuden ese día físicamente en la recogida de los alimentos que se realizará en los supermercados que tiene Gadis, en Bueu y en Marín. Asegura que aunque la campaña de recogida de alimentos, de la mano de esta cadena gallega de alimentación, estará abierta todo el mes de mayo, físicamente serán el viernes 8 y el sábado 9 cuando los voluntarios estén en los supermercados ayudando a la recogida de las donaciones. Las personas interesadas en participar como voluntarias pueden apuntarse directamente en la página web del Banco www.bancoalimentosvigo.org. Se pueden elegir tienda, turno y jornada (viernes y/o sábado) y sólo se necesitan cuatro horas disponibles. El objetivo, en palabras del presidente del Banco, es cubrir ambos supermercados para superar los 1.600 kilos de alimentos recogidos en el Mayo del año pasado en esta comarca.

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A nivel de provincia, el Banco logró en mayo del año pasado 38.000 kilos de alimentos que sirvieron para ayudar a 22.000 personas en la provincia. Durante 2025, la Fundación 1,3 millones de kilos de alimentos, incrementando en un 6% el número de personas en situación de vulnerabilidad a las que atiende. En la actualidad llega a 22.000 beneficiarios y beneficiarias, a través de 159 entidades benéficas en la provincia.