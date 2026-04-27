Educación
Agustín Reguera visita el IES Johan Carballeira para comprobar el resultado de las obras de mejora de la red de agua
Redacción
Bueu
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y el jefe provincial de Educación, César Pérez Ares, visitaron ayer el IES Johán Carballeira para conocer el resultado de las obras de adaptación de la instalación de agua sanitaria, así como del sistema de protección de incendios implementadas por el gobierno autonómico.
Las actuaciones han servido para renovar la red general de abastecimiento, incorporando equipos, sistemas y componentes adaptados a las necesidades actuales. Asimismo, se instalaron contadores independientes y se procedió a una renovación integral de la red, todo ello con una inversión de más de 47.000 euros.
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