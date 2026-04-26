El programa Vía Depo inyecta 352.00 en Cangas, Moaña y Bueu

La Diputación Provincial destina 352.000 euros a los municipios de Cangas de Morrazo, Moaña y Bueu en el marco del Plan Vía Depo, el nuevo plan provincial para la reparación de las carreteras municipales dañadas por las tormentas invernales. Este plan, presentado esta semana por el presidente de la Diputación, Luis López, cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros y está dirigido a los 59 municipios con menos de 50.000 habitantes. Estos recursos se suman a los 82 millones de euros invertidos por la Diputación Provincial de Pontevedra en menos de tres años para la mejora de la red vial provincial.

Cada municipio recibirá un mínimo de 50.000 euros en el marco del Plan Vía Depo, y el resto se distribuirá en función de criterios objetivos como la superficie, la población y el número de entidades constitutivas. Así, en el caso de Morrazo, Bueu contará con más de 102.000 euros, Cangas de Morrazo con alrededor de 134.000 euros y Moaña con más de 115.000 euros y, con estos recursos, podrán financiar acciones relacionadas con la mejora del trazado y el refuerzo de su estructura; con la conservación de la superficie de la carretera mediante fresado, reparación de pavimentos, baches, grietas o nuevas capas de carretera; con la estabilización de muros de contención que afectan a las vías municipales; con intervenciones en sistemas de drenaje, como cunetas o alcantarillas; o con la reparación de caminos y pasarelas de acceso a playas fluviales y marinas.

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El objetivo de este nuevo plan provincial, tal como lo detalló el presidente en la presentación, es “reparar lo dañado y mejorar lo que sea necesario. Devolver a las carreteras su estado anterior a la tormenta y, de ser posible, modernizarlas para que puedan resistir mejor futuros episodios adversos”. Por esta razón, la Vía Depo no puede utilizarse para cofinanciar otros planes del Consejo Provincial, ni para financiar la elaboración de proyectos, la gestión de la construcción o la adquisición de terrenos.