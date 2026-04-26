El gobierno afirma que el PP provocó de forma deliberada el desalojo de la concejala Isabel Figueiras y no tolerará que se pretenda tapar la boca a la alcaldesa de Cangas

En el pleno del mes de marzo, el concejal del Partido Popular de Cangas Pío Millán inició la estrategia de impedir hablar a la alcaldesa Araceli Gestido al final de cada de debate. Lo hizo de manera grosera en repetidas ocasiones. Debió de considerar el PP que era la mejor fórmula para impedir que la regidora local cerrara los debates sin permitir intervenir a posteriori. Esta fórmula legal, que ya utilizaron algunos de sus antecesores, descoloca a la oposición municipal, tanto que incluso AV acudió a Valedora do Pobo con este asunto. En el último pleno, la edil Isabel Figueiras retomó lo que había empezado su compañero Pío Millán, lo que provocó una respuesta más enérgica de la alcaldesa, que la llamó al orden en tres ocasiones y tras pedirle que abandonara la sesión, llamó a la Policía Local ante la negativa de Isabel Figueiras a marcharse.

El gobierno se vio obligado a salir ayer con un comunicado tras las acusaciones de totalitarismo de Isabel Figueiras y de que la alcaldesa utilizaba a la Policía Local para callar a la oposición. El tripartito (BNG, PSOE y EU) quiere dejar claro que el PP, lejos de respetar las normas, lleva meses manteniendo una actitud reiterada de "interrupcións constantes, faltas de respecto aos membros doutros grupos e á propia alcaldía, intento de boicot ao normal funcionamento dos plenos e mesmo tentando impedir que a alcaldesa faga uso da plabra na conclusión dos asuntos; con episodios que incluén mesmo insultos a outros membros de corporación, feitos que están debidamente rexistrados". El gobierno recuerda que esta situación fue advertida en múltiples ocasiones por la alcaldía a lo largo de los últimos meses, tanto a la edil implicada como a otros miembros de la oposición, sin que estas advertencias fueran atendidas. Está convencido de que lo ocurrido responde a una provocación planificada por parte del PP y ñade que hacer cumplir el reglamento no es un acto de autoritarismo, sino una obligación legal e institucional.

El tripiartito recuerda que en el pasado pleno, "ante la persistencia destes comportamentos e tras realizar os correspondentes avisos regulamentarios", la alcaldía se vio en la obligación de aplicar lo establecido en el propio Reglamento Orgánico del Pleno, que indica que, tras tres advertencias, la persona que incumple las normas debe abandonar la sala. Considera que ante la desconsideración hacia la alcaldía por parte de la concejal Isabel Figueiras, negándose a salir, fue obligada por la Policía Local para hacer efectivo el cumplimiento de la orma. "En ningún momento se impediu o debate político nin se limitou a participación da norma. En ningún mmento se impediu o debate político ni se limitou a participación, ás sí se esixiu que a sesión se desenvolvese dentro dos límites do respeto institucional.

El gobierno considera que estos hechos evidencia una actitud profundamente irresponsable y contraria al funcionamiento democrático de las instituciones, "irrespectuosa cos compañeiros de coproración e sobre todo coa alcaldías, groseiras polo uso de insultos e desconsideracións e además de intolerable por se incapaz de escoitar e admitir opinións diferentesás do seu grupo, créndose en posesión de a verdade absoluta e incluso pretende impedir que a alcaldesa interveña. A democracia non consiste en interromper constantemente nin impedir o uso de apalabra aos demáis,senón en respectar as regras comúns que garanten a convivencia e o debate ordenado.

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El gobierno local de Cangas quiere trasladar a los vecinos un mensaje de claridad a los vecinos un mensaje de claridad y responsabilidad ante las declaraciones realizadas por la edil del PP, Isabel Figueiras. También quiere recordar que el Reglamento Orgánico Municipal fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, establece de manera clara que la alcaldesa, en calidad de presidenta de la coproración,es la persona encargada de dirigir los debates, ordenar las intervenciones y abrir y cerrar los puntos del orden del día. Esta interpretación fue corroborada por el secretario como jurídico municipal durante el propio pleno a preguntas de la oposición.