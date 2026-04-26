«No me estorba la terraza»

El nuevo párroco de Cangas, Santiago Pérez, afirmaba en la mañana del sábado que la terraza que está pegada a la excolegiata de la villa dedicada al apóstol Santiago no estorba en absoluto. « A mí no me estorba, no nos impide ninguna celebración. Con nosotros se están mostrando muy respetuosos. No sé quien les avisa, pero cuando hay un entierro retiran todo el mobiliario. No nos impidieron hacer nada», manifiesta un párroco sorprendido por la polémica, que considera que «no es buena».

Santiago Pérez conoce la existencia de quejas ante el Arzobispado de Santiago de Compostela presentadas por tres feligreses, pero nada más. Afirma que las mencionadas quejas seguro que tendrán una respuesta adecuada por parte del Arzobispado, y que otra cosa muy diferente es lo que respecta a la situación patrimonial del templo.

De momento, ni el párroco de Cangas ni el Concello de Cangas tienen constancia de que haya llegado alguna denuncia a Patrimonio de la Xunta de Galicia, que debería valorar si la famosa terraza afecta al templo renacentista, que el PP y el propio Alternativa dos Veciños quieren que tengan también denominación de Bien de Interés Cultural (BIC). De hecho, el pleno acordó solicitar la ficha única para el Cruceiro de O Hío.

Cuando llega la romería de Darbo, el templo y el atrio se protegen con vallas y otros elementos para que el patrimonio no se vea dañado. Ocurre lo mismo con el Cruceiro de O Hío, cuando el famoso Entroido de la parroquia llega a O Viso. Los vecinos afanan en la protección del monumento.

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La situación que se da con la terraza pegada a la fachada norte de la excolegiata de Cangas es nueva. Pero como se puede ver, al párroco no le presenta ningún problema y, es más, se encuentra muy agradecido a los propietarios del local por su comportamiento. También recuerda Santiago Pérez que la terraza se encuentra encima de un vial que es municipal.