La diputada Montse Prado se suma a la lucha sanitaria en O Hío

Vecinos de la parroquia canguesa de O Hío siguen igualmente con sus protestas para reclamar la reapertura del consultorio médico y la construcción del centro de salud de Aldán-O Hío. Este sábado volvieron a concentrarse en la parroquia, después de la movilización llevada a cabo el jueves en Vigo. Confirmaron que seguirán manifestándose. La alcaldesa, Araceli Gestido, reprochó la falta de respeto de la Xunta "que pasa de nós" y anunció que el miércoles estará la diputada Montse Prado para ver la situación de la parroquia, a las 17:00 horas.