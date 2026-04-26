La diputada Montse Prado se suma a la lucha sanitaria en O Hío
La alcaldesa de Cangas lo anunció en la concentración de vecinos de este sábado
Cangas
Vecinos de la parroquia canguesa de O Hío siguen igualmente con sus protestas para reclamar la reapertura del consultorio médico y la construcción del centro de salud de Aldán-O Hío. Este sábado volvieron a concentrarse en la parroquia, después de la movilización llevada a cabo el jueves en Vigo. Confirmaron que seguirán manifestándose. La alcaldesa, Araceli Gestido, reprochó la falta de respeto de la Xunta "que pasa de nós" y anunció que el miércoles estará la diputada Montse Prado para ver la situación de la parroquia, a las 17:00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Fallece el fundador de la escuela viguesa Dance Academy
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
- Detenidas en Vigo tres mujeres de una misma familia por un presunto entramado de trata y explotación sexual
- La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
- La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo