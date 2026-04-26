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La diputada Montse Prado se suma a la lucha sanitaria en O Hío

La alcaldesa de Cangas lo anunció en la concentración de vecinos de este sábado

Intervención de la alcaldesa en la concentración de vecinos de O Hío.

Intervención de la alcaldesa en la concentración de vecinos de O Hío. / Fdv

Cristina González

Cangas

Vecinos de la parroquia canguesa de O Hío siguen igualmente con sus protestas para reclamar la reapertura del consultorio médico y la construcción del centro de salud de Aldán-O Hío. Este sábado volvieron a concentrarse en la parroquia, después de la movilización llevada a cabo el jueves en Vigo. Confirmaron que seguirán manifestándose. La alcaldesa, Araceli Gestido, reprochó la falta de respeto de la Xunta "que pasa de nós" y anunció que el miércoles estará la diputada Montse Prado para ver la situación de la parroquia, a las 17:00 horas.

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