Con claveles en A Peregrina

Le llaman la Moaña portuguesa por los muchos emigrantes del país vecino que en la década de los 40 empezaron a llegar como mano de obra para las canteras, los astilleros y la fábrica de conservas La Guía. Había trabajo y en el barrio de O Latón, en Meira, se asentaron muchos portugueses y echaron raíces. Todos los años, la parroquia recuerda el 25 de abril y la revolución de los claveles portuguesa. Ayer el atrio de A Peregrina se llenó para disfrutar con reparto de claveles y de la actuación de fado y revolución que ofreció Marlene Rodrigues Quarteto. Se vivió una buena sesión vermú en la cantina de la comisión de fiestas y se disfrutó con grandes temas como el de Miña casa portuguesa que tantos recuerdos habrá traído y movido conciencias a los presentes en el atrio.