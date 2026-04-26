Con claveles en A Peregrina
El atrio acogió ayer un concierto de fado con Marlene Rodrigues Quarteto
Le llaman la Moaña portuguesa por los muchos emigrantes del país vecino que en la década de los 40 empezaron a llegar como mano de obra para las canteras, los astilleros y la fábrica de conservas La Guía. Había trabajo y en el barrio de O Latón, en Meira, se asentaron muchos portugueses y echaron raíces. Todos los años, la parroquia recuerda el 25 de abril y la revolución de los claveles portuguesa. Ayer el atrio de A Peregrina se llenó para disfrutar con reparto de claveles y de la actuación de fado y revolución que ofreció Marlene Rodrigues Quarteto. Se vivió una buena sesión vermú en la cantina de la comisión de fiestas y se disfrutó con grandes temas como el de Miña casa portuguesa que tantos recuerdos habrá traído y movido conciencias a los presentes en el atrio.
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