Benedicta Docampo se alza con el premio a mejor Bandullo en Moaña

El Concello de Moaña celebró este domingo la III Xornada do Bandullo para promocionar este dulce tradicional de amplia tradición en O Morrazo, cuya textura se parece al pudin al tener como ingrediente principal el pan.

La cita se celebró en el alto de la plaza de abastos y hubo concurso con 16 bandullos caseros presentados. Resultó ganadora Benedicta Docampo Pequeño; Maricarmen González quedó segunda y Ramón Santomé, tercero.

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La vencedora Benedicta Docampo. / Fdv

Durante la jornada hubo obradoiros de bandullo y de galletas, actuó el grupo de gaitas Muiñeiros y Xabier Blanco. La feria se clausuró con la entrega de los premios.