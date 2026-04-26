Benedicta Docampo se alza con el premio a mejor Bandullo en Moaña
Hasta 16 dulces caseros se presentaron al concurso en el alto de la plaza de abastos
Moaña
El Concello de Moaña celebró este domingo la III Xornada do Bandullo para promocionar este dulce tradicional de amplia tradición en O Morrazo, cuya textura se parece al pudin al tener como ingrediente principal el pan.
La cita se celebró en el alto de la plaza de abastos y hubo concurso con 16 bandullos caseros presentados. Resultó ganadora Benedicta Docampo Pequeño; Maricarmen González quedó segunda y Ramón Santomé, tercero.
Durante la jornada hubo obradoiros de bandullo y de galletas, actuó el grupo de gaitas Muiñeiros y Xabier Blanco. La feria se clausuró con la entrega de los premios.
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