Álvaro Prieto y Leticia Vilas triunfan en una multitudinaria Volta á Illa de Ons

Los cangueses Álvaro Prieto y Leticia Vilas se adjudicaron este mediodía la victoria en una multitudinaria Volta á Illa de Ons, que no solo completó las 375 plazas ofertadas (275 en la carrera y 100 en la andaina) sino que también reunió a alrededor de medio millar de acompañantes. La isla fue un auténtico hervidero de gente que quiso aprovechar una meteorología excelente para el disfrute pero quizás menos benévola con los valientes que tuvieron que completar los 19,5 kilómetros de un recorrido tan vistoso como exigente por el archipiélago.

La jornada confirmó la enorme expectación creada en la décima edición del evento, que fue también la de los récords, aunque no los deportivos. Primero se batió el de velocidad a la hora de completar las inscripciones. Dos minutos para la andaina y siete para la carrera bastaron para agotar las plazas. Y hoy se hizo lo propio con el de la asistencia a la isla. "Es claramente el año que más gente hubo", afirma el presidente del Clube Corredoiras de Bueu, organizador de la carrera, que estima en alrededor de medio millar las personas que se acercaron a la isla para acompañar a los atletas y para disfrutar de un día soleado.

Álvaro Prieto, ganador absoluto de la prueba, durante un momento del recorrido. / Clube Corredoiras

Prieto volvió a mostrar su dominio en esta prueba -ha ganado cuatro de las cinco últimas ediciones, y solo cedió el año pasado ante el marinense Manuel Lorenzo- completando el trazado en una hora, 10 minutos y 10 segundos, una marca notable para el calor reinante, si bien lejos del mejor registro de la carrera. El deportista del Pinarium no dio opción alguna a sus rivales, marchándose en solitario en los primeros compases para marcar un ritmo tremendo que no fueron capaces de seguir sus rivales. Al término de la primera vuelta ya sacaba cuatro minutos de renta al segundo clasificado, una diferencia que se fue por encima de los siete al término de la competición. Manuel Piñeiro se hizo con la segunda plaza con un tiempo de una hora, 17 minutos y 30 segundos, mientras que José Francisco Rocha completó el podio con una hora, 17 minutos y 47 segundos.

Un momento de la andaina de la Volta á Illa de Ons. / Clube Corredoiras

En féminas repitió éxito Leticia Vilas, deteniendo el cronómetro en una hora, 24 minutos y 30 segundos, en una categoría más igualada que la masculina. Eso sí, la segunda clasificada, Estefanía Muras, entró en meta un minuto y 13 segundos más tarde, dejando el tercer escalón para Yuliia Bokhinska, que hizo una hora, 38 minutos y 54 segundos.

El recorrido fue el habitual, con casi 20 kilómetros de trazado partiendo desde la zona de Curro para dirigirse al campamento de Piñeiróns, pasar por el Mirador de Fedorento y por el Buraco do Inferno antes de tomar ruta hacia el faro y posteriormente bajar hasta la playa de Melide. Luego los corredores pasaron por el lugar de la salida para dar media vuelta más a este circuito, con paso por el campamento de la Xunta, el Buraco do Inferno y el faro, desde donde se enfiló ya la meta. La andaina, de 10,5 kilómetros, completó únicamente la primera vuelta. Previamente, y como ya es habitual, la organización de la carrera realizó un homenaje a una persona destacada. En este caso, el reconocimiento recayó en el atleta del propio Corredoiras Roberto Riobó.

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Además de los ganadores absolutos de la Volta, se entregaron los trofeos en las diferentes categorías. En sénior los mejores fueron Estefanía Muras y Manuel Piñeiro, en veteranos A repitieron Álvaro Prieto y Leticia Vilas, y en veteranos B ganaron Yobana Bermúdez y Julio Álvarez--Buylla.