La alcaldesa critica que el nuevo centro de salud tiene agua desde enero y sigue sin abrir

Vecinos de Moaña cumplieron ayer la 233 semana consecutiva de movilizaciones, con una nueva concentración ante la Casa do Mar, y sin que dispongan de información desde la Consellería de Sanidade y el Sergas sobre la fecha de apertura del nuevo centro de salud de Sisalde y si incluirá el Punto de Atención Continuada de Urgencias (PAC) que «está secuestrado» en Cangas desde la pandemia. La alcaldesa, Leticia Santos, criticó en la concentración que se siguen acumulando los retrasos en la apertura de este centro y recordó que hace unos meses la Xunta culpaba al Concello de ello por la falta de la acometida del agua. pero señala que el centro la tiene desde el 15 de enero "y estamos a 26 de abril sin saber cuándo se abrirá y si lo hará con urgencias".

Tanto la alcaldesa como el portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña, Gabriel Ferral, incidieron en el último informe del Consello de Contas, que revela que la Xunta sólo dedica el 12% del gasto sanitario a la atención primaria, por debajo del 25% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ferral añadió que el informe también señala que sigue sin resolverse el problema de la falta de profesionales médicos y de la temporalidad que no permite un seguimiento de los pacientes en debidas condiciones e insistió en reclamar las urgencias y que la Xunta cumpla las recomendaciones del Consello de Contas y abandone "su estrategia de desmantelamiento de la atención primaria".

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La regidora indicó que es importante seguir esta lucha para que la Xunta devuelva el PAC que les quitó de forma unilateral y dice que el informe del Consello de Contas no es susceptible de ser pro oposición, sino que este Consello audita a todas las entidades públicas, incluido el Concello de Moaña. En este sentido, dijo que "saca a las claras por qué no se quiere devolver las urgencias a Moaña, ya que cada vez quieren recortar más la atención primaria para que se enriquezca la privada". Santos fue muy crítica con la falta de respuesta de la Xunta sobre la apertura del nuevo centro de Sisalde, con la que "maltrata" a los vecinos "sin dar información, con mentiras como la del agua y excusas como la del informe que se encargó para buscar excusas para no abrir el PAC".