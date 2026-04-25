La revolución de los claveles sigue viva en O Latón

Con fado e revolução. Así vive el barrio de O Latón en Meira este 25 de abril, cuando se conmemora la llamada revolución de los claveles que acabó de forma pacífica en Portugal con la dictadura salazarista. Este barrio que se desarrolló junto a la ría, con las canteras que administraronen los años 40 piedra al puerto de Vigo, los astilleros y con la fábrica conservera de A Guía, atrajo a mucha mano de obra de Portugal y aquí se asentaron aquellos obreros lusos, que a duras penas vivían en su país y encontraron en Moaña con quien formar una familia y echar raíces. Crearon un barrio de Portugal entre O Latón y A Borna.

Francisco Alves. / Fdv

Los Alves portugueses se convirtieron, con el paso del tiempo en los Álvarez a este otro lado de la raia porque así se hizo en los libros del Registro Civil como una traducción automática como hace la IA de hoy en día. Como Alves, hubo también muchos Leites, Ferreira o Barbosa.

Una imagen de la cantera de O Cocho, en Meira / Sarabia/Autoridad Portuaria de Vigo/AC Nós

Alves es Maribel Currás, cuyo abuelo Francisco llegó en esos años 40 para trabajar en las canteras y después en la fábrica de A Guía y aquí se quedó junto a la que después sería su mujer para siempre Laura Magalláns, que residía en Samertolameu do Mar de Esposende. Ellos formaron la familia conocida como "Os cadetes", de quien desciende también el concejal de Obras de Moaña, Daniel Costas, que sigue manteniendo ciertos vínculos todavía con sus raíces en Portugal, como su madre Maribel que de niña iba con su madre Emilia, ya nacida en Moaña, a pasar temporadas en Esposende.

Laura Magalláns. / Fdv

Cuenta que su abuela, perdidamente enamorada de Francisco, dejó su país y con 16 años cruzó la frontera para reencontrarse con el que sería su marido aquí en Moaña, en donde él se fue abriendo paso con trabajos como operario en las canteras. Ella procedía de una familia más acomodada y en O Latón vivieron como caseros en una gran casa con finca, hoy ya desaparecida. La vivienda de "Os cadetes" sirvió durante muchos años casi como pension en donde se acogía a portugueses que iban legando para trabajar en la zona y mientras no encontraban vivienda. Fue el caso de Pedro Gómes de Xesús, que se quedó para siempre en la casa de los abuelos de Daniel Costas y se convirtó en uno más de la familia, al que llamaban tío, y así vivió, cuidando de ellos y después ellos de él hasta su fallecimiento.

Pedro Gómes de Xesús, que vivió en la casa de Maribelk Currás toda la vida desde que llegó de Portugal. / Fdv

La abuela portuguesa de Maribel era una mujer de gran carácter y recuerda que vendía los productos de la huerta que mandaba plantar en la finca. Existe una anécdota en torno a sus comienzos en O Latón cuando desde su Portugal su familia pudiente le envió una vaca para que empezara su nueva vida. Maribel recuerda que se hacía mucho contrabando de productos de Portugal que aquí escaseaban como jabones, café o tejidos y ropa y se llevaba también aceite y bacalao para allá. En una ocasión recuerda que su madre los llev´ó de niños en tren a Portugal y aprovechó para esconder alimentos bajo su falda poniéndoles a ellos encima, como si durmieran, para que el revisor los dejara seguir durmiendo y así no la cacheaban.

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Emilia Alves, abuela de Daniel Costas y madre de Maribel Currás, que murió el año pasado, junto a su padre Francisco, otro amigo portugués y la tía del edil Lucía. / Fdv

Hoy, O Latón vivirá la conmemoración de la revolución de los claveles, con la suya propia, con concierto de fado e e revolução en el atrio de la Peregrina, a las 12:30 horas.