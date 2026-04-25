Sólo el PSOE y Sumar, en la concentración contra la guerra que se celebró en Moaña

Moaña ha sido el único municipio de la comarca de O Morrazo que se sumó a las concentraciones simultáneas convocadas en todo el país por la Plataforma estatal PararLaGuerra y apoyada por el PSOE contra la guerra en Oriente Medio y el genocidio en Gaza, aunque sólo los socialistas, con su portavoz a la cabeza, Mario Rodríguez, y militantes de Sumar, se sumaron al acto, que se desarrolló a mediodía ante la casa consistorial con un grupo reducido de personas, pero con gran contenido emotivo.

Ni el gobierno del BNG ni el grupo del PP estuvieron presentes. Los nacionalistas, tal y como señala la alcaldesa, Leticia Santos, manifiesta que la concentración les coincidía con el concierto conmemorativo del 25 de abril en A Peregrina en Meira y desde el PP, su portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, asegura que desconocía que existiera esta concentración y que le coincidía con la entrega de medallas de trainerillas en Tirán. Pero en estas ausencias subyacen los grandes desacuerdos con el gobierno de Pedro Sánchez, que ya salieron a relucir en el pleno municipal cuando una moción socialista contra la guerra en Gaza quedó rechazada por la falta de apoyos del BNG y del PP. También subyacen otros desacuerdos con el contenido del manifiesto, según trasladan desde Sumar.

El portavoz de la plataforma PararLaGuerra, Alberto Álvarez Campos, fue el encargado de dar lectura al manifiesto después de destacar que el bloqueo de Ormuz continúa y que no se puede dejar la paz a quienes provocaron la guerra, en alusión a Trump y Netanyahu. Por eso, indicó, es tan importante estar aquí y en otras villas, recordando que las movilizaciones en el mundo provocaron el alto el fuego en Gaza y las llevadas a cabo en el país jugaron un papel fundamental contribuyendo a la movilización en toda Europa. Añadió que tanto Trump como Netanyahu están cada vez más aislados y es hora de redoblar la presión en las plazas públicas del país para detener la guerra en Oriente Medio.

En el manifiesto, titulado, “ Hay que Parar la Guerra en Oriente Medio . No Olvidar Gaza", y que según señalan en su página web la plataforma cuenta con más de 10.000 firmantes, 234 personalidades y 253 organizaciones de 15 países, se rechazan los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán "que constitúen unha violación do dereito e a legalidade internacionais. Son unha grave ameaza para a paz na rexión e un perigo para a paz mundial". Condenó con energía "o réxime criminal dos aiatolas e o asasinato de miles de persoas, especialmente durante as protestas de hai tres meses" y en el manifiesto se ofrece el pleno apoyo al pueblo de Irán"e en especial ás mulleres, na súa loita pola democracia e a igualdade. É o pobo iraniano quen debe decidir o seu futuro. Pero nada xustifica os bombardeos salvaxes dos Estados Unidos e Israel, co asasinato de centros de miles de persoas inocentes". Al mismo tiempo se hizo un llamamiento a todos los demócratas para que condenen esta agresión "defendan o dereito internacional e traballen por unha paz xusta e duradeira en Oriente Medio, que debe incluír un cesamento do fogo permanente, o fin dos ataques no Líbano e do xenocidio en Gaza, e o recoñecemento dos dereitos do pobo palestino de acordo co dereito internacional".

El portavoz del PSOE de Moaña destacó que este partido fue el único de la corporación en acudir a la concentración "evidenciando nuestro compromiso firme con las demandas sociales y las movilizaciones en favor de la paz".

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En Galicia estaban previstas 19 concentraciones, algunas de las cuales ya se llevaron a cabo el viernes como Padrón, Rianxo, Betanzos y Melide. A nivel de España se hablaba de 160. En la presentación de estas concentraciones en Galicia el pasado día 22, la Plataforma estuvo acompañada por representantes de otras organizaciones en Santiago como el PSdeG, UGT, Xuventudes Socialistas, Fundación Luis Tilve y Por un Mundo máis Xusto y se confirmó el apoyo de Sumar Galicia, CC OO, Confederación Xeral do Traballo (CXT) y Unión de Cidadáns Independentes (UCIN). El representante de la Plataforma en Galicia, Carlos Vázquez, manifestó que el de España es uno de los gobiernos "más en consonancia" con sus demandas, aunque asparan a ir más allá.