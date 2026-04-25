El PP pedirá en pleno reconocer la trayectoria de mujeres referentes en la historia de Bueu

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno ordinario de la corporación en la que solicita un reconocimiento institucional "a la trayectoria y contribución de mujeres referentes en la historia de Bueu". Los populares apuntan a que las primeras elegidas sean Sofía Gómez Buceta, Matilde Bares, María Eugenia Bolívar Sequeiros y Amalia Domínguez Búa, y que estas sean homenajeadas en un acto que coincida con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2027.

El texto reclama asimismo un acuerdo de los diferentes grupos para que se instalen en espacios públicos significativos relacionados con la vida y la trayectoria de estas nujeres placas identificativas o paneles informativos acompañados de fotografía y de un texto biográfico explicativo de su trayectoria, así como de su aportación en el municipio.

La elección de estas mujeres responde al hecho de ser la primera mujer funcionaria del concello buenense, como es el caso de Sofía Gómez Buceta, pero también apunta a la relevancia histórica y social de las maestras Amalia Domínguez Búa y Matilde Bares. La cuarta en liza es la partera María Eugenia Bolívar Sequeiros. Todas ellas, explica la portavoz del PP, Elena Estévez, en su moción, han tenido trayectorias que "representan el esfuerzo, la superación y la contribución decisiva de la mujer en el desarrollo de nuestro pueblo".

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La iniciativa, señala Estévez, "nace con una vocación abierta e integradora, con el objetivo de seguir incorporando en el futuro a nuevas mujeres que merezcan ser reconocidas como referentes en la historia y en el presente de Bueu". Homenajearlas no solo supone visibilizar su legado sino que también es "una herramienta educativa y de transmisión de valores a las generaciones presentes y futuras".