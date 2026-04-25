Lleno en la charla sobre el almirante Méndez Núñez

El astillero de Seara se llenó ayer para la charla que, organizada por Devanceiros do mar, ofreció Maricruz Suárez-Rivero, miembro de Amigos dos Pazos de Vigo, sobre el almirante Méndez Núñez, a cuya saga pertenece y que fue propietario del Pazo de O Real, en la familia durante 200 años.