Isabel Filgueiras, la concejala del PP obligada a abandonar el pleno de Cangas, acusa a la alcaldesa de utilizar a la Policía para callar a la oposición

La concejala que fue expulsada del pleno ayer con ayuda de la Policía Local, Isabel Figueiras, habla de deriva autoritaria del gobierno cangués e incluso acusa a la regidora local de utilizar a la fuerza pública para callar a la oposición municipal. «A expulsión con axuda da Policía Local non é máis que o último chanzo dunha deriva autoritaria que sufrimos cada mes», manifiesta la edil del PP. El desalojo de la concejala tuvo lugar después de que fuese llamada al orden por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) hasta en tres ocasiones. Cuando la presidenta de la corporación le pidió que abandonara el pleno, ella se negó a hacerlo por voluntad propia. Fue necesario que la alcaldesa llamara a la Policía Local para hacer cumplir el reglamento de organización del pleno de Cangas. Una vez llegó la patrulla de la Policía Local, la edil recogió sus cosas, se levantó de su asiento y se marchó diciendo que la echaban porque estaba defendiendo los intereses de los cangueses.

Isabel Figueiras denuncia que la alcaldesa convirtió las sesiones en un escenario de»megamítines» finales, donde ofrece datos falsos y realiza ataques constantes, sin permitir el legíntivo derecho a contestar con por alusiones. Para los populares, el comportamiento de la presidenta de la corporación municipal es un abuso sistemático de sus prerrogativa. «A alcaldesa decidiu copiar pnto por punto o manual de instrucciones da súa mentora política en Moaña, que tamén expulsou a unha concelleira deo PP na mancomunidade Aplican o regulamento e os tempos de forma desigual e as queias da oposición caen sempre en saco roto poque o seu único obxectivo é amordazar a quen lles día as verdades a cara». Araceli Gestido, en estos tres años, es la primera vez que toda una decisión semejante con un miembro de la corporación, que la estaba interrumpiendo constantemente. Es cierto el cambio radical de llevar los plenos de la regidora local, pero que sus llamamientos continuos a la concordia en los comportamiento siempre fueron desatendidos, como en el pleno del mes de marzo, el concejal, también del PP, Pío Millán, que se negó a callar a pesar de pedírselo en múltiples ocasiones la alcaldesa y a interrumpirla de forma constante en su alocución final, que sí, que tiene mucho de mitin, porque es ella la que zanja en debate de cualquier punto sin dar lugar a intervenir con posterioridad.

Julio Santos Álvarez

Asegura el PP que el motivo real del nerviosismo del gobierno tripartito (BNG, PSOE y EU) es el intento del PP de aprobar una ordenanza de basura, «nula de pleno derecho». La formación insiste en que aprobar esta norma en la junta de gobierno de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo vulnera la Ley de Bases de Régimen Local y los propios informes de la Diputación de 2016, que prohíben estas delegaciones para las normas sancionadoras. «Tentan esquivar a oposición socila que xa tivo o <taxazo fiscal> recorrendo agora a unha aprobación pola porta de atrás para evitar que os veciños se enteren do que lles ven enrriba: multas de 2.000 euros por baisar o lixo a deshora es sancións que poden chegar aos 3,5 millóns de euros. A ordenanza obriga, además ao compostaxe individual baixo ameaza de castigo e impón horarios imposibles á hostelería, o que supón un novo ataque a economía local tras a ordenanza fiscal que xa está sendo levada aos tribunais por diversos colectivos».

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El PP anuncia que presentará alegaciones antes de que finalice el periodo de exposición pública para exigir la nulidad radical de todo el procedimiento. Al mismo tiemp, al formación anima a todos los colectivos afectados a que hagan lo propio para frenar este atropello. El PP se pone a ddisposiciónde cualquier vecino o comerciante que quiera informarse sobre cómo le afecta esta ordenanza ilegal. «Non imos a permitir que Araceli Gestido use os seus megamítines para ocultar un novo ataque aos petos dos cangueses. Se non quere debate no pleno, terano na rúa en nos tribunais», concluye Isabel Filgueiras. Fuer durante el debate de la moción urgente de Alternativa dos Veciños (AV) cuando se produjo la expulsión de Isabel Figueiras.