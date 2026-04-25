Un informe revela que la Xunta conectó las pluviales en la red de fecales de Aldán

Justo salió el día del pleno. Es un informe que pretende tapar bocas a la Xunta de Galicia y al Partido Popular, que pone de manifiesto como deja la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) sus conexiones a la red de saneamiento. El informe fue encargado por el Concello de Cangas a la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas y se da a conocer cuando en el pleno municipal se debatía el problema de los residuos.

Según el citado informe, el problema existente en el ámbito de la Alameda de Aldán está asociado a la configuración actual de las redes de saneamiento y drenaje, al producirse una relación hidráulica inadecuada entre el tramo unitario existente, las redes de pluviales situadas a lo largo del margen de las edificaciones y las acometidas de las viviendas lindantes.

En informe señala que sobre las conducciones pluviales se descarga actualmente cuatro acometidas fecales procedentes de las viviendas e inmuebles existentes, lo que supone una configuración «claramente anómala del sistema, al no estar canalizándose aguas residuales por conducciones que, por su función, deberían destinarse exclusivamente a la recogida y evacuación de aguas pluviales. Además, en el punto señalado como unión de tramos, ambos sistema queda funcionalmente comunicados, de forma que el funcionamiento real de la red no responde a una separación efectiva entre aguas fecales y aguas de lluvia. Por lo tanto, ya en este primer análisis general se observa que la red presentar una mezcla funcional impropia, en la que las aguas fecales y pluviales no circulan por conducciones diferenciadas».

También indica el documento elaborado por la concesionaria del ciclo del agua, que el colector principal de fecales finaliza recibiendo «achegas» de tres orígenes diferentes: aguas fecales propias de la red sanitaria, aguas pluviales que se incorpora a través de cinco untos de conexión identificados y los caudales recogidos por los once «imbornais» del ámbito, que también terminan alimentando este mismo sistema. «Esta superposición de funciones provoca una situación hidráulica desfavorable, especialmente durante los episodios de lluvia, en los que el colecto de fecales puede verse sometido a un caudal muy superior al que ele correspondería en un sistema correctamente separado». El informe recomienda una separación efectiva de las red de fecales y pluviales. La solución que se pretende adoptar se basa en aprovechar del colector existente de fecales, que continuará funcionando como conducción principal de la red sanitaria, en la ejecución de un nuevo tramo de colector de fecales, destinado a recoger las acometidas que actualmente descargas sobre la red de pluviales. Con el objetivo de regular estas conexiones se ejecutará 4 nuevos pozos de registro, en los que se reconducen las acometidas fecales de las viviendas hacia un nuevo colector sanitario. En este sentido, se elimina la situación actual en la que estas acometidas vierten sobre conducciones de pluviales. El plazo de ejecución será de cuatro semanas y el importe de las obras sería de 43.314.37 euros. Desde el punto de vista constructivo, las obras no son muy complejas: la ejecución de un nuevo colector de fecales, de 45 metros de longitud, ejecución de 6 nuevos pozos de registro, desconexión de acometidas fecales existentes sobre la red de pluviales, eliminación de conexiones directas de pluviales sobre el colector de fecales, ejecución de nuevos tramos de pluviales y establecimiento de una salida única de pluviales hacia el río Orxas.

La concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Sagrario Martínez (PSOE), tenía la intención de poner de manifiesto en el pleno la situación en la que se encontraba la Alameda de Aldán, el hecho de que era precisamente la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) la que no dejaba preparada bien la infraestructura para conectar con la red de fecales, algo que el Concello sí que realiza bien en sus obras, como se puede comprobar. El Partido Popular se había manifestado últimamente muy crítico con el gobierno local por los vertidos de Aldán, incluso había culpado al Concello de ello.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), la edil de Obras, Sagrario Martínez (PSOE) y el edil de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) fueron testigos del punto final de las obras de renovación del colector de saneamiento de la Alameda de Aldán, con la colocación de la manga.

Noticias relacionadas

La actuación se realizó en la Alameda de Aldán y las obras consistieron en la renovación del colector de hormigón existente mediante la introducción de una manga de fibra de vidrio de resina. Debido a la naturaleza de la actuación que se proyectó, solo afectó al propio colector de saneamiento y no afectó a otros servicios de la zona. Las obras se llevaron a cabo por un importe de 27.070 euros.